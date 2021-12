Adda a dat toate detaliile despre afecțiunea de care suferă. „Poți să îți pierzi cunoștința câteva secunde, poți să te sufoci în somn”

„Este o problemă destul de vizibilă, se poate întâmpla oricând să am erupții mari pe piele sau să mi se umfle fața și atunci e mai greu să mă ascund. Vreau să afle cât mai multă lume despre această afecțiune, care este nouă și nu are tratament. Se numește «urticarie demografică» și «toleranță la histamină», care este destul de nasoală”, a declarat Adda.

Artista spune că ar fi putut să o amelioreze, dacă ar fi știut de existența ei mai devreme. „Poate apărea prurit, tahicardie, amețeală, poți să îți pierzi cunoștința câteva secunde, poți să te sufoci în somn, dacă faci edeme. Eu nu am mai făcut de vreo două luni deloc. În aprilie a fost nasol pentru că făceam aproape zilnic și stai cu frica aia mereu că îți crește ceva în gât.

Se poate vindeca, dar nu prin metode tradiționale. (…) Am această afecțiune de mică și dacă știam, o puteam ține sub control”, a explicat Adda.

Adda trebuie să aibă grijă să nu aibă emoții puternice atât pozitive, cât și negative. „Cea mai importantă parte o reprezintă sufletul. Nu trebuie să manifești emoții puternice. Eu încerc să mă descurc cum pot, să respir, să rămân prezentă, să nu îmi fac foarte multe filme, pentru că atunci se amplifică stările de anxietate. (…)

Această afecțiune este, din păcate, din ce în ce mai întâlnită. (…) Cu această ocazie, am învățat să mă iubesc mai mult și să mă iert pe mine și oamenii din trecut și chiar am început să scriu, mi-am făcut o pagină cu numele «Cele trei Adda», pentru că eu am spus mereu că sunt tripolară, nu bipolară.

Acolo e un blog unde scriu realitatea mea, atunci când cele trei Adda sunt în conflict”, a mărturisit artista, potrivit Wowbiz.

Citeşte şi:

Ministrul Florin Roman a trimis ziarului 10 pagini din lucrarea de master, care sunt 100% copiate. Transformarea digitală a României, condusă de un plagiator

Răzvan Exarhu, în emisiunea sa „Morning Glory”, despre plagiatul lui Florin Roman: „Miniștrii faultează PNRR”

Vlad Petreanu, la Europa FM: „Domnul general Ciucă ar fi plecat liniștit la luptă dacă avea un șef de Stat Major impostor și incompetent ca ministrul Florin Roman?”

PARTENERI - GSP.RO "Mi-au tăiat 70 de milioane din pensia specială. Păcat, erau buni și ăia". Dumitru Dragomir a dezvăluit ce pensie i-a rămas după tăiere

Playtech.ro Irinel Columbeanu, dezvăluire BOMBĂ despre relaţia Monicăi Gabor cu Nuţu Cămătaru. Ce a aflat chiar înainte de nunta cu ea

Observatornews.ro Cât trebuie să plătească nevaccinaţii care vor să intre de joi în magazine, mall-uri sau cinematografe

HOROSCOP Horoscop 9 decembrie 2021. Vărsătorii sunt centrați pe propria persoană, dar acesta nu e un lucru bun, neapărat

Știrileprotv.ro VIDEO Rămași fără mamă și umiliți de tată. Patru frați au primit gratuit un apartament de la o familie de români din Spania. Echipa Visuri la cheie a renovat-o miraculos

Telekomsport Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

PUBLICITATE Cel mai tare eveniment pentru creatorii de conținut de pe TikTok