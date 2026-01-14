Adient afirmă că nu există planuri de a părăsi complet România

În Europa de Sud-Est, producătorul de scaune pentru automobile Adient operează cinci fabrici în România și are unități de producție în Macedonia de Nord, Serbia și Slovenia.

Compania a anunțat luni, 12 ianuarie, planuri de închidere a fabricii de huse pentru scaune auto din Ploiești, până la jumătatea anului 2027, concediind aproximativ 1.000 de angajați. Anunțul a venit după ce, recent, mass-media slovenă a raportat că Adient își va lichida filiala din Novo Mesto, Slovenia, în 2026, din cauza încheierii proiectului de producție Clio de către producătorul local de automobile Revoz și a neprelungirii acordului de cooperare dintre cele două companii.

Reprezentanții companiei au declarat pentru agenția de știri SeeNews, că nu există planuri de a părăsi „complet” România sau Europa de Sud-Est.

„Deși analizăm periodic toate locațiile pentru a ne adapta la condițiile în schimbare, în prezent nu există planuri de a părăsi complet România sau regiunea mai largă”, au declarat reprezentanții Adient.

Compania a subliniat că, deși Europa de Sud-Est este un centru de talente pentru piața auto și este bine conectată la piețele europene, schimbările din industrie au un impact semnificativ asupra strategiilor sale regionale.

„Regiunea oferă o forță de muncă calificată și este bine integrată în lanțurile de aprovizionare europene. În același timp, industria auto trece printr-o transformare semnificativă, confruntându-se cu presiuni mari din partea pieței, iar strategiile noastre reflectă o combinație de factori globali, regionali și locali, precum competitivitatea, cererea clienților și eficiența operațională”, au mai spus reprezentanții Adient.

Închiderea fabricii de la Ploiești se va face în etape

Compania a anunțat închiderea fabricii din Ploiești și disponibilizarea angajaților invocând incertitudinea privind ritmul tranziției către mobilitatea electrică, scăderea cererilor consumatorilor, reducerea volumelor de piață și creșterea concurenței.

Adient a explicat pentru SeeNews că închiderea fabricii din Ploiești se va face în etape, încetarea contractelor urmând să fie aliniată cu reducerea treptată a producției. Se preconizează că aproximativ 190 de locuri de muncă vor fi desființate la sfârșitul primăverii sau la începutul verii 2026. Restul posturilor vor fi desființate în mai multe etape succesive până la sfârșitul primăverii sau începutul verii 2027, culminând cu închiderea completă a fabricii, conform unui plan inițial care poate fi ajustat.

„În ultimele luni, echipa de management din Ploiești a depus toate eforturile pentru a restabili competitivitatea internă a locației în cadrul rețelei Adient din zona EMEA. Din păcate, condițiile dificile de pe piață și presiunile crescânde asupra costurilor au afectat și mai mult operațiunile noastre, lăsându-ne fără altă alternativă viabilă decât să reechilibrăm și să eficientizăm amprenta noastră de producție Trim pentru a menține competitivitatea în întreaga noastră rețea”, au declarat reprezentanții Adient.

Pe lângă fabrica din Ploiești, Adient mai are alte patru unități de producție în România: la Pitești pentru huse de scaune, la Jimbolia pentru cadre și mecanisme metalice, la Poiana Lacului pentru spume poliuretanice pentru scaune auto și la Craiova pentru asamblarea scaunelor.