Administrația Prezidențială, pentru Libertatea: „De când a depus jurământul, Klaus Iohannis nu a avut concediu de odihnă, în sensul definit de legislația muncii”. Luni, prima apariție publică după o lună

„Președintele României se află în permanență în exercitarea mandatului”, transmite Cotroceniul, deci nu își poate lua concediu în termenii în care o fac angajații, funcția sa nefiind definită de legislația muncii, după cum nu sunt nici alte funcții de demnitari.

În perioada 18 decembrie 2023 – 22 ianuarie 2024 când nu a avut nimic în agenda publică, Iohannis a semnat zeci de decrete, a transmis mesaje, a contestat două legi la CCR și a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski.

Agenda prezidențială arată numeroase deplasări în străinătate de-a lungul mandatului, unele presărate cu momente de relaxare, precum vizita la piramidele din Egipt sau safariul din recentul turneul african. În același timp, agenda arată că Iohannis a avut activități și în zilele în care restul românilor erau liberi legal.

Pentru doar a doua oară în mandatele sale, Iohannis nu a mai depus flori în memoria victimelor Revoluției pe 21 decembrie, neavând nimic în program de pe 18 decembrie. Și-a trimis, în schimb, consilierii.

La mai bine de o lună de la ultimul său angajament public, președintele Klaus Iohannis își începe astăzi agenda oficială din ultimul său an de mandat ai celor zece petrecuți la Cotroceni.

Pe site-ul Administrației Prezidențiale, de la ora 15.00 figurează o întâlnire cu premierul Republicii Socialiste Vietnam, Phạm Minh Chính, pentru ca oră mai târziu, Iohannis să primească scrisorile de acreditare din partea noilor ambasadori ai Braziliei, Marii Britanii, Albaniei, Greciei, Armeniei, Azerbaidjanului, Tunisiei și Japoniei.

Anterioarele evenimente din agenda președintelui datau din 18 decembrie 2023, atunci când i-a decorat pe reprezentanții organizației Code for Romania și a participat la evenimentul „O lume mai bună este Made in Romania: Commit Global”, organizat în București.

Klaus Iohannis a participat la evenimentul „O lume mai bună este Made in Romania: Commit Global”, organizat în București. Foto: Precidency.ro

Ce a făcut Iohannis în această perioadă

Potrivit site-ului Administrației Prezidențiale, în ultima lună în care nu a avut întâlniri oficiale, președintele a semnat aproape zilnic mai multe decrete, a trimis două sesizări la Curtea Constituțională, un mesaj de Ziua Minorităților Naționale și a avut o convorbire telefonică, pe 9 ianuarie, cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Pe 15 ianuarie, a transmis un mesaj de Ziua Culturii Naționale.

În plus, pe contul său de Twitter mai apar câteva mesaje: unul în urma atacului armat din Praga din decembrie 2023, unul pe tema acceptării parțiale a României și Bulgariei în spațiul Schengen, tradiționalele mesaje de Crăciun și Anul Nou, plus un mesaj pentru victimele cutremurului din Japonia de la începutul acestui an.

Nu a mai depus flori în memoria victimelor Revoluției din decembrie 1989, dar a transmis un mesaj

Potrivit informațiilor de pe site-ul Președinției, în mod tradițional în luna decembrie, președintele Klaus Iohannis participa în București, în jurul datei de 21 decembrie, la o depunere de flori sau la slujbe de pomenire în memoria victimelor Revoluției Române. Nu s-a mai întâmplat și în decembrie anul trecut, președintele neavând în agendă începând cu data de 15 decembrie decât cele două evenimente de pe 18 decembrie enunțate mai sus. Apoi nimic.

Într-un singur an din 2014 încoace, Iohannis mai absentase de la omagierea victimelor Revoluției: în 2016, când se afla în plin proces de desemnare a unui nou guvern.

A transmis însă pe 22 decembrie 2023 un mesaj pe tema victoriei Revoluției Române.

Cotroceni: Președintele României se află în permanență în exercitarea mandatului

Libertatea a întrebat vineri, 19 ianuarie, Administrația Prezidențială dacă președintele s-a aflat în concediu în perioada decembrie 2023 – ianuarie 2024 sau dacă a fost prezent la vreun eveniment legat de Revoluție.

Asta în contextul în care o parte dintre reprezentanții partidelor de opoziție au reclamat absența sa, iar un deputat AUR chiar l-a dat dispărut la Poliție. În plus, de-a lungul timpului, presa a relatat pe larg despre vacanțele prezidențiale.

Răspunsul Cotroceniului a venit în aceeași zi. Potrivit acestuia, „având în vedere obligațiile și atribuțiile sale constituționale, președintele României se află în permanență în exercitarea mandatului. Astfel, începând de la depunerea jurământului în funcție, președintele Klaus Iohannis nu s-a aflat în concediu de odihnă, în sensul noțiunii definite de legislația muncii. Precizăm că președintele României nu a încetat, pe parcursul întregului mandat, să își exercite atribuțiile constituționale, dovada în acest sens fiind decretele semnate și publicate în Monitorul Oficial al României, precum și alte acțiuni derivate din prerogativele pe care le deține”.

Într-adevăr, statutul președintelui nu este inclus în legislația muncii, alături de alte categorii de demnitari: premier, miniștri etc. Practic, președintele nu ar avea către cine și cum să-și depună cerere de concediu, pentru că acesta nu își exercită funcția în cadrul unui program normal de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, ci în permanență.

A avut activitate în zilele libere legale

De altfel, o scurtă consultare a aceleiași agende a președintelui arată că acesta a avut activitate în timpul unora dintre zilele libere legale, spre exemplu, pe 24 ianuarie, Ziua Principatelor – participarea la ceremonii, 1 iunie, Ziua Copilului – participarea la summitul Comunității Europene din Republica Moldova, 4 iunie – Rusaliile ortodoxe – deplasare în Germania, 15 august – Ziua Marinei – participarea la festivități, 30 noiembrie – Sfântul Andrei – recepția de Ziua Națională și ceremonia de învestire în funcție a șefului Statului Major al Apărării, urmată în aceeași zi de plecarea la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP28) din Dubai.

În privința absenței de la depunerea de flori din fiecare an în memoria victimelor Revoluției, Cotroceniul precizează că „preşedintele Klaus Iohannis a trimis coroane de flori, depuse de către consilieri prezidențiali și de stat, în cadrul celor 14 ceremonii organizate în perioada 20-22 decembrie 2023”.

