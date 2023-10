„Din păcate, ea a intrat în comă pentru o perioadă, după ce a suferit leziuni cerebrale. Ea a murit în urmă cu câteva minute”, a relatat sâmbătă agenția iraniană oficială de știri IRNA.

Geravand intrase în comă pe 1 octombrie, iar săptămâna trecută a fost declarată ca fiind în moarte cerebrală.

Adolescenta a fost grav rănită la metroul din Teheran, într-o confruntare ofițerii „poliției moralității”, anunțau, la începutul lunii octombrie, Hengaw, o organizație kurdă pentru drepturile omului, și Iran Wire, un portal iranian editat în exil.

Rapoartele obținute de Hengaw indicau că Armita Garavand, o originară din Kermanshah cu domiciliul în Teheran, „a fost agresată sever de autorități în stația Shohada, la metroul din Teheran”, pentru „nerespectarea purtării obligatorii a hijabului”.

Autorităţile iraniene au negat orice „altercaţie verbală sau fizică” între ea „şi pasageri sau cadre ale metroului” și au afirmat că adolescenta a suferit o „cădere de tensiune”.

Într-un „aviz oficial al medicilor”, citat sâmbătă de agenţia iraniană de presă Tasnim, se precizează că Armita a „suferit o căzătură care a antrenat o leziune cerebrală, urmată de convulsii continue, o diminuare a oxigenului cerebral şi un edem cerebral, în urma unei căderi bruşte a tensiunii arteriale”.

Moartea adolescentei are loc la puțin peste un an de la decesul unei alte tinere iraniene, Mahsa Amini. Aceasta a murit la 22 de ani în custodia poliției moralității, fiind arestată sub acuzația că nu purta vălul islamic în mod corespunzător.

Moartea sa a declanșat ample manifestări antiguvernamentale în Iran, manifestații considerate cele mai puternice față de autoritățile de la Teheran din ultimii ani. Și atunci, autoritățile iraniene au negat că există o legătură între decesul tinerei și tratamentul la care a fost supusă în arest.