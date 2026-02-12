Instanța a considerat că decizia autorităților a fost „nelegală și arbitrară”. Potrivit Tribunalului Administrativ, avizul comitetului din Argovia nu a fost compatibil nici cu legislația elvețiană, nici cu Constituția.

Tânăra, care a ajuns în Elveția la doar 9 luni, a fost implicată la vârsta de 15 ani într-un incident minor și „o condamnare pentru o infracțiune nu exclude automat naturalizarea”.

Ea aruncat ouă pe fațada unei case și, împreună cu alți tineri, participase la „farsa soneriei”, adică a apăsat butoanele tuturor soneriilor dintr-o clădire.

Pentru aceste fapte, a primit un avertisment de la procuratura pentru minori pentru „distrugere de bunuri și comportament neadecvat”.

Autoritățile cantonale au respins cererea de naturalizare în baza legislației locale (§ 8 Abs. 3 lit. c din Legea de Naturalizare din Argovia), care prevede că o condamnare pentru o infracțiune exclude obținerea cetățeniei.

Totuși, tribunalul a subliniat că sancțiunea aplicată a fost cea „minimă posibilă” și că, de atunci, tânăra nu a mai avut comportamente problematice.

„Comisia de naturalizare trebuie să evalueze concret faptele, circumstanțele și responsabilitatea persoanei implicate”, a afirmat instanța.

De asemenea, instanța a criticat autoritățile pentru faptul că nu au luat în considerare integrarea tinerei, care era apreciată de comunitatea locală și care a primit deja cetățenia locală din partea comunei în care locuiește.

În baza hotărârii, tânăra va primi cetățenia cantonului și a comunei, cu condiția acordării aprobării federale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE