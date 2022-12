Ministrul Finanţelor a fost întrebat cât va fi inflaţia la finalul acestui an, în contextul în care acum este de 15,32%, potrivit datelor pe luna octombrie.

„Inflaţia la finalul anului, cea prognozată de Banca Naţională a României, este de 16,3 la sută faţă de anul trecut. Acum, în decembrie, se va publica inflaţia pe noiembrie, pentru că vin sărbătorile. De regulă, inflaţia are un puseu uşor la final de an, pentru că este o lună de sărbători. De altfel, are pusee în timpul anului”, a afirmat Adrian Câciu la Prima TV, sâmbătă, 10 decembrie, potrivit news.ro.

Câciu a adăugat că, în opinia sa, principala cauză a inflaţiei o reprezintă creşterea preţurilor la energie: „Avem o inflaţie pe care eu o denumesc istorică, care se repetă după aproape 20 de ani în România. În alte ţări se repetă după 70 sau 80 de ani. Cauza principală la această inflaţie este explozia preţurilor la energie. Lipsa de control a modului în care piaţa energiei s-a liberalizat în România”.

Întrebat cât este în realitate inflaţia la produsele de bază, ministrul Finanţelor a răspuns: „30 – 35 la sută. Să definim puţin produsele de bază. Eu aici aş lua şase, şapte produse. Avem pâine, avem lapte, avem ou, avem brânză, avem cartofi şi legume”.

NOI DEZVĂLUIRI. Serviciile secrete, amestecate în Curtea Constituțională a României. Colonel SPP: „Noi o vom putea alege președinte pe Livia Stanciu"

„România are 35 la sută din populaţie în risc de sărăcie, deci nu este o chestiune care acum se întâmplă. Ea vine din spate şi nu a fost rezolvată şi trebuie rezolvată. Trebuie să ajungă venituri nu cât mai mari, dar venituri care să pot să asigure drumul către decenţă”, a mai punctat Adrian Câciu.

Declarațiile făcute de ministrul Finanțelor au venit în contextul în care rata anuală a inflaţiei a scăzut ușor în octombrie 2022, până la 15,32%, dar este dublă față de octombrie 2021. Inflația pe noiembrie este așteptată zilele viitoare de la BNR.

Banca centrală a transmis la începutul lunii noiembrie că, potrivit prognozei, rata anuală a inflației va coborî gradual, până la „nivelul de o cifră în semestrul I 2024”.

