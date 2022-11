Știri România BNR a urcat dobânda-cheie la 6,75%, un record al ultimilor 12 ani. Decizia va afecta românii care au rate la bănci De Cristian Otopeanu, . Ultimul update Marți, 08 noiembrie 2022, 16:55

Salvează articol

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a decis marţi, 8 noiembrie, în ultima şedinţă de politică monetară din 2022, majorarea ratei dobânzii de politică monetară cu 0,5%, adică de la 6,25% pe an, la 6,75% pe an, a informat BNR într-un comunicat. Creșterea are loc în contextul în care rata inflației este aproape 15,9%, iar războiul din Ucraina generează „incertitudini și riscuri” economice, potrivit instituției conduse de Mugur Isărescu.