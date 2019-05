Adrian de la „Insula Iubirii”, condamnat la un an de închisoare

Adrian Boțoc a fost cercetat într-un dosar de purtare abuzivă, iar acum și-a aflat sentința. Acesta a lovit un individ care a venit să petreacă în clubul în care el activa drept bodyguard. Concurentul „Insula iubirii” a primit acum o condamnare de un an de închisoare, cu suspendare.

„În baza art. 396 alin. 2 şi 10 C.proc.pen., cu reţinerea art. 76 alin. 1 C.pen. condamnă inculpatul BOŢOC ADRIAN-DANIEL, la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă, prev. de art. 296 alin. 2 rap. la art. 193 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a) C.pen. În temeiul art. 91 C.pen. suspendă executarea pedepsei de 1 an închisoare sub supraveghere pe o durată de 2 ani, termen de supraveghere stabilit conform art. 92 C.pen., care se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În temeiul art. 93 alin. (1) C.pen. impune inculpatului respectarea următoarelor măsuri de supraveghere pe durata termenului de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b) C.pen. impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate”, se arată în sentință, potrivit ziardecluj.ro.

