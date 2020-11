Bătaie la Craiova, după ce Adrian Mititelu a fost condamnat la închisoare

Imediat după ce s-a aflat că patronul clubului FC U Craiova 1948 urmează să fie încarcerat, câțiva fani ai grupării oltene și mai mulți jurnaliști au mers la locuința acestuia. Apoi, la scurtă vreme după ce Adrian Mititelu a fost dus de polițiști la penitenciar, spiritele au degenerat.

Fanii celor de la FC U Craiova 1948 au sărit la bătaie cu reporterii aflați la fața locului, informează Digi Sport.

Adrian Mititelu susține că este nevinovat

Condamnat la închisoare cu executare, Adrian Mititelu se consideră victimă a sistemului.

”Deși mi s-a furat o echipă întreagă, deși mi-au luat alții jucători, am ajuns tot eu să mă duc să fac pușcărie, pentru jucătorii furați de alții. E o decizie care nu are nicio legătură cu aplicarea actului de justiție, este o condamnare făcută de mafia din justiție, deranjată de ce am făcut în acești ani. Am făcut fel și fel de plângeri, acum am fost executat. Este o execuție ordinară, fără nicio acoperire legală. Este vorba despre jucătorul Costea Mihai Alexandru, care a ajuns la Steaua în baza excluderii echipei Universitatea Craiova și nu în baza acelui act de transfer, care nu s-a mai finalizat. Toți cei 39 de jucători au fost luați prin actul de excludere, niciunul nu a plecat printr-un transfer. Curtea de Apel București i-a achitat pe Mircea Sandu și pe Dumitru Dragomir, iar eu sunt condamnat. Pentru un jucător care a ajuns la Steaua din postura de jucător liber de contract. Nu s-a furat niciun ban. Am probat. Sandu și Dragomir au fost achitați pentru cei 39 de jucători, inclusiv Mihai Costea. O s-o atac pe căile extraordinare, o să-mi caut drepturile mai departe. Vă rog să mă credeți că este o mare nedreptate și fac pușcărie nevinovat. Nu am făcut nicio faptă ilegală, este un abuz și totul are legătură cu lupta mea de a reduce echipa în prim plan. Timpul va demonstra că fac închisoare total nevinovat”, a declarat omul de afaceri.

Adrian Mititelu a fost condamnat la 3 ani de închisoare în regim de detenție în procesul în care a fost învinuit de DNA pentru transferul atacantului Mihai Costea la FCSB în 2011.

Foto: Digi Sport





Citeşte şi:

O femeie și-a pierdut soțul, soacra și cumnatul în decurs de o săptămână. Toți au fost uciși de COVID-19

O femeie s-a infectat cu COVID-19 în timp ce era însărcinată, apoi a aflat că are cancer

PARTENERI - GSP.RO Mărturisiri în premieră: „Am văzut-o dezbrăcată pe Serena Williams în vestiar. Am fost șocată o săptămână”

PARTENERI - PLAYTECH Ce a putut să facă Monica Gabor pentru Irinel Columbeanu, imediat cum a aflat că a ajuns sărac lipit pământului

HOROSCOP Horoscop 5 noiembrie 2020. Berbecii își găsesc un punct de sprijin în ceea ce merge bine în viață

Știrileprotv.ro Și-a implantat doi colți uriași pentru a semăna cu o orcă. Cum arată acum. FOTO

Telekomsport Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Oroarea petrecută în timp ce atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii