Despre viaţa între zonele “roşii” şi zonele “verzi” din spital, aflaţi din acest interviu, în exclusivitate pentru Libertatea.

Libertatea: Ce a schimbat pandemia în profesia de medic, din punctul dumneavoastră de vedere? Ce v-aţi dori să se schimbe?

Adrian Wiener: Pandemia a schimbat multe lucruri. În primul rând, a oferit perspective noi. Atât asupra propriilor temeri și limite, asupra naturii unei profesii în slujba celuilalt, cât și asupra neajunsurilor sistemului de sănătate românesc, asupra inerției și limitelor sale. Ne-a arătat cât de mult depindem unii de ceilalți. În plan personal, e o experiență emoțională profundă.

– Ce v-aţi dori să se schimbe?

– Bineînțeles că va trebui să avem un moment al concluziilor, un moment al deciziilor privitoare la sistemul public de sănătate românesc. Cred că este evident pentru toată lumea că acesta trebuie reformat. Avem nevoie de investiții masive în infrastructura din sănătate, avem nevoie de spitale noi, de dotări corespunzătoare, de un corp profesional instruit constant și profesionalizat și empatic, avem nevoie de digitalizare în sănătate, de prevenție sistematică și extinsă. Sistemul trebuie depolitizat, deparazitat.

– Ce a schimbat pandemia în activitatea unui spital?

– Pe de o parte, spitalele și secțiile dedicate tratării pacienților cu COVID-19 au trebuit să își desemneze circuite epidemiologice corespunzătoare, uneori improvizate, circuite care să separe zonele “roșii” – în care sunt internați pacienții – de zonele “verzi” – administrative sau de tranzit.

Personalul a trebuit să învețe să îmbrace și să dezbrace corespunzător echipamentul de protecție. Toţi am învăţat să trăim în proximitatea acestei entități invizibile – SARS-CoV-2. A trebuit să reinventăm comunicarea cu pacientul, aceasta fiind o parte esențială a activității medicale în sine.

– Ce înseamnă să coordonezi, ca director medical, un spital COVID-19?

– E o responsabilitate atât pentru pacienții spitalului, cât și față de corpul medical. Practic, vorbim de o boală care nu exista acum şase luni, care a explodat pandemic și a surprins România cu un sistem de sănătate fragil, subnormat cu personal, subdotat, inadecvat ca infrastructură, fără echipamente de protecție în număr suficient, cu birocrație excesivă. Cu un corp profesional deturnat de la activitatea curentă, speriat, frustrat. Mulți, angajați acum în starea de urgență, alții, detașați de pe secții diverse.

– Ce soluţii aţi încercat pentru a depăşi fragilitatea?

– A trebuit să ne câștigăm încrederea unii altora, să stabilim moduri de lucru eficiente, să partajăm munca și să suplinim toate neajunsurile. Ne-am bucurat, totuși, de un suport enorm din partea societății civile. Sunau telefoanele să ne întrebe ce mai e nevoie, ce să doneze? S-au montat paravane de termopan pentru separarea zonelor, porți de decontaminare. Am schimbat ritmul curățeniei, ritmul testărilor în rândul personalului, felul în care interacționăm între noi. Toată această avalanșă de procese și instantanee administrative a fost o provocare enormă.

Iată că am reușit ca într-o lună și jumătate să nu mai avem nici un cadru medical infectat, am avut multe zile în șir fără nici un deces, am găsit ritmuri și resurse ca să luptăm într-unul din cele mai mari focare de COVID-19 din țară cu aproape 700 de pacienți.

