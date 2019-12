De Daria Maria Diaconu,

Mario are patru ani și este un băiețel care suferă de autism. Primul cuvânt l-a spus abia în urmă cu un an. Povestea lui este şi povestea a mii de copii cu diverse tulburări, pentru care integrarea în şcoală şi societate este imposibilă în absenţa sprijinului de specialitate.

Mama micuțului, Nicoleta Costache, a intrat în direct la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, unde a oferit amănunte despre situația băiețelului ei.

„Terapia costă 3.600 de lei pe lună în momentul de față, dar necesită mai multe ore de terapie, care costă și mai mult. Avem o indemnizație de însoțitor, el are indemnizație. În jur de 4.000 de lei, cam atât ne ajută statul. Are nevoie de patru ore de terapie zilnic. Ar putea ajunge costul la 6.000 de lei. Tratamentul costă în jur de 3.000 de lei pe lună. Cam 9.000 de lei pe lună în total. Face terapie de luni până vineri. Are zile când face patru ore pe zi, alte zile în care face două două ore”, a explicat mama lui Mario, Nicoleta Costache.

Nicoleta Costache ar vrea ca statul să deconteze mai mult costurile terapiilor pentru copiii care suferă de autism.

„Am umblat din spital în spital până am dat de o psihiatră care a pus diagnosticul. Nu toată lumea știa despre autism unde întrebam. Statul ar trebui să ajute mai mult, să deconteze mai mult. Mario nu e la grădiniță. Dacă aș plăti pe cineva să meargă cu el la grădiniță ar costa în jur de 2.400 de lei”, a mai spus ea.

Citeşte şi:

Cazul Timișoara, aproape să se repete. Doi soți au ajuns la spital după o deratizare la un bloc din Suceava. Reacția ISU

Președintele de la Corona Brașov a recunoscut trei cazuri de terapie cu laser intravenos la echipa de hochei pe gheață: ”Doi jucători au plecat deja”

Imagini șocante dintr-o clădire a Ministerului de Interne. Ar trebui evacuată de urgență, dar raportul e ținut la sertar!

GSP.RO Englezii s-au mobilizat pe rețelele sociale și au aflat numele vinovatului. El este omul care a dezgustat toată Anglia!

HOROSCOP Horoscop 9 decembrie 2019. Vărsătorii au idei mai curajoase