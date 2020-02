Un doctor epidemiolog aflat în legătură cu colegi ai săi din spital a transmis ziarului nostru mesajele de WhatsApp primite de la infecționiștii din spital și a relatat discuții telefonice în care aceștia descriu lipsa de organizare și problemele de dotare.

”Consultăm TOȚI PACIENȚII CU ACELAȘI ECHIPAMENT. Dacă unul e pozitiv, le dăm tuturor”, spun medicii.

