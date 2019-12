De Flavius Toader,

Mihaela a locuit în Oxford timp de aproape șase ani, o ”viață minunată”, după cum chiar ea a relatat, viață care s-a schimbat însă după referendumul pentru Brexit. Este o senzație resimțită de mulți români din Regatul Unit.



”Viața mea a fost minunată în ultimii aani. Am avut un alt stil de viață, locuind în Oxford, am fost aproape de natură. Nu a existat poluare, cum există în București. Dar am observat o tensiune după referendum, după 2016, și din păcate, discursul politic s-a radicalizat în ultimul an, după ce Theresa May a ratat acordul cu UE. Am remarcat această radicalizare a discursului public”, a spus Mihaela.

”Eu sunt rezident în Regatul Unit, am muncit fiind angajată în diverse companii și am și propriul meu proiect, dar din păcate, în ultimul an am observat strict la nivel personal o înghețare a pieței muncii. Probabil că deciziile de investiții și de angajare a personalului au fost suspendate, în așteptarea deciziei politice pe tema Brexit-ului”, a adăugat tânăra.

Am decis în urma acestei înghețări (a pieței muncii, n.r.) să vin pentru o perioadă de două luni în România Mihaela, româncă din Marea Britanie:

Acum, de la București, Mihaela observă alegerile din Marea Britanie și se bucură deoarece oamenii vin la urne în număr mare.

”Ce mă bucură este ceea ce văd acum, sunt rapoarte din Marea Britanie cu prezență mare la vot, sunt cozi, ceea ce nu am mai văzut, deci oamenii vor foarte tare să își exprime opțiune pentru că este un vot crucial”, a declarat Mihaela.

Tânăra este deja rezident, deoarece a aplicat pentru acest statut, iar acum mai așteaptă doar o decizie politică, care ar putea antrena și deciziile oamenilor de afaceri.

”Eu din punctul de vedere legal sunt rezident, deci am drept de ședere permanentă și mă voi întoarce atunci când voi găsi ceva de muncă. Sper ca alegerile să dea ocazia oamenilor de afaceri să înceapă să ia decizii”, a spus Mihaela.



Cât despre viața în București, după șase ani la Oxford, senzațiile sunt amestecate.

”România este din fericire plină de viață. Cred că este eliberată puțin de o apăsare ideologică și răsuflă un pic ușurată. Dar Bucureștiul e un pic prea aglomerat pentru mine, traficul dă naștere la poluare, pe care o observ”, a msi spus Mihaela.

