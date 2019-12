De Adrian Cochino,

Aproape jumătate de milion de români trăiesc acum în Marea Britanie și asistă, fără drept de vot, la alegerile legislative de joi.

În așteptarea Brexit-ului, mii de români riscă să fie expulzați, dacă nu aplică pentru statutul de rezident permanent.

O româncă aflată de ani buni la Londra luptă pentru drepturile cetățenilor UE din Marea Britanie și speră să le și obțină.

Pentru unii români, nesiguranța este cuvântul de bază și mulți se gândesc să părăsească Regatul Unit.

Alții văd situația mai optimist și nu cred că Brexit-ul va aduce o agravare a situației

Marius Misin, președinte al Societății Românilor din East Midlands, o regiune din centrul Marii Britanii, are o serie de așteptări clare de la alegerile de joi din Regatul Unit, unde se înfruntă în mod special conservatorii premierului Boris Johnson și laburiștii lui Jeremy Corbyn.

Sunt și așteptările majorității celor peste 450.000 de români care trăiesc acum în Marea Britanie și care speră că drepturile lor după ieșirea Regatului Unit din UE vor fi neschimbate.

”În zona Nottingham-East Midlands există o comunitate destul de mare de români. Pentru noi nu este importantă coloratura politică. Este important ca noua conducere politică a Marii Britanii să respecte drepturile cetățenilor români stabiliți aici și să termine procesul Brexit într-un timp cât mai scurt deoarece instabilitatea și incertitudinea despre ce și cum va fi după este destul de mare”, spune Misin, care este specialist în istorie la William Allitt School din Nottingham.

Principala temere a românilor din Marea Britanie este evident legată de drepturile lor după Brexit. Iar nesiguranța durează de ani de zile.

”După cum promit și susțin autoritățile britanice actuale, drepturile europenilor stabiliți aici vor fi respectate în continuare, însă nimeni nu ne spune clar ce și cum va fi”, spune românul.

Ce pot să vă spun din ceea ce am constatat în comunitatea noastră este că mulți conaționali au decis sau au în vedere să părăsească Marea Britanie datorită Brexit-ului. Foarte mulți nu sunt informați corect și această incertitudine îi sperie pe mulți. Consider că toți cei care vor rămâne în Marea Britanie după Brexit vor fi afectați într-un fel sau altul. Marius Misin, președinte al Societății Românilor din East Midlands:

O implicare mai activă a autorităților române ar fi benefică

E greu de spus în ce măsură au fost românii inclusi în campania electorală din Marea Britanie.

”Eu personal am dublă cetățenie, însă nu am fost contactat direct de către reprezentanții partidelor politice pentru consultări. Am primit pliante politice prin poștă, si atât”, spune Misin.

Românul din Nottingham consideră că politicienii britanici i-au folosit pe cetățenii europeni într-un mod incorect. Așa că așteptări mai mari are de la autoritățile române.

”Partidele politice din Regatul Unit își fac jocurile lor politice așa cum știu ei mai bine și de multe ori folosesc cetățenii europeni ca pioni pe ‘tabla lor de șah, ceea ce nu este corect. Multe dintre campaniile lor politice s-au bazat pe minciuni și inadvertențe și acest lucru a prins în special la clasa socială de jos.

Probabil că o implicare mai activă a autorităților române ar fi benefică. Probabil că cetățenii români s-ar simți mai în siguranță dacă ar ști că autoritățile românești îi susțin și se asigura că ei, cetățenii români, sunt respectați și nu li se încalcă drepturile. Marius Misin, președinte al Societății Românilor din East Midlands:

Acum două săptămâni, președintele Klaus Iohannis asigura că niciun român nu trebuie să aibă emoții în ce privește statutul pe care îl va avea după Brexit.

”Drepturile la muncă, la asigurări sociale, pensii și așa mai departe sunt foarte bine protejate”, a spus Iohannis. Românii din Marea Britanie nu se simt însă asigurați.

Președintele Klaus Iohannis asigură că drepturile românilor din UK vor fi respectate. Aceștia sunt însă nesiguri

Promisiuni nerespectate

La Londra, o româncă este direct implicată în lupta pentru drepturile cetățenilor UE după Brexit. Alexandra Bulat este studentă la doctorat la University College London și purtătoare de cuvânt pentru campania ”The 3 Million”, care militează pentru drepturile cetățenilor UE.



Una dintre nemulțumiri: autoritățile nu și-au ținut promisiunea din timpul campaniei pentru referendum, aceea de a acorda automat drepturi cetățenilor UE.

”Momentan, cetățenii UE din Marea Britanie trebuie să depună o cerere pentru a obține un permis de ședere permanentă (‘indefinite leave to remain’) sau pe timp limitat (‘pre-settled status’).

Sunt doar unul dintre cei peste trei milioane de cetățeni care a trebuit să depună o cerere pentru a rămâne în țară unde am studiat, lucrat și trăit de peste 7 ani.

The 3 Million dorește ca politicienii să respecte ce au promis în 2016 și să garanteze drepturile cetățenilor UE în mod automat, prin legislație primară adoptată în Parlament, implementand un sistem de înregistrare simplu, și protejând toate drepturile actuale, inclusiv dreptul la vot în alegerile locale”, spune Alexandra Bulat.

De asemenea, dorim că cetățenii UE să primească o dovadă fizică a statutului lor de imigrare/rezident. Momentan, acest statut este înregistrat în mod digital și credem că acest lucru poate provoca discriminare in viitor, de exemplu când cetățenii UE vor să închirieze o casă sau să își dovedească dreptul la muncă Alexandra Bulat, purtătoare de cuvânt The 3 Million:

Mii de români riscă să devină rezidenți ilegali

Ministerul de Interne din Marea Britanie se laudă mereu cu sistemul de înregistrare a cetățenilor UE din regatul Unit, declarând recent că peste 2 milioane de cereri au fost depuse deja. În octombrie, 280.000 de români ar fi depus această cerere.

Tot guvernul a admis că cei care nu se înregistrează până la termenul limită, finalul anului 2020, ar putea fi deportați.

Alexandra Bulat se teme că mii de români ar putea ajunge în această situație.

”Eu fac voluntariat pentru o organizație caritabilă, ”Settled”, și ajut cetățenii europeni, inclusiv românii, să completeze formularul online pentru acest nou statut de rezident.

Am întâlnit mulți oameni care nu știau că trebuie să depună această cerere. Am întâlnit alții care aveau nevoie de ajutor deoarece nu vorbeau fluent limba engleză sau nu aveau abilitățile digitale necesare pentru a completa acest proces online”, spune ea.

Mă îngrijorează faptul că vor fi probabil mii de oameni, inclusiv români, care nu vor depune cererea din diverse motive, înainte de termenul limită – acești oameni vor deveni rezidenți ilegali peste noapte după acest termen limita, și vor avea diverse probleme dacă vor să continue să locuiască în Marea Britanie. Alexandra Bulat, purtătoare de cuvânt The 3 Million:

O retorică care încurajează sentimentele xenofobe

Campania The 3 Million se bucură de promisiuni venite din partea Partidului Laburist sau a celui Liberal-Democrat, în privința drepturilor cetățenilor UE, inclusiv cel la vot. Dar lupta nu este simplă, în condițiile în care aceștia sunt folosiți drept țintă în campanie de unii politicieni.

Boris Johnson a făcut campanie pe seama cetățenilor UE din Rgatul Unit FOTO: EPA

”Din păcate, în timpul acestei campanii, unii politicieni au vorbit în mod negativ despre imigranți, inclusiv despre cetățenii europeni din Regatul Unit.



Boris Johnson a declarat weekend-ul trecut că europenii au putut trata Marea Britanie că pe propria țară ‘pentru prea mult timp’.



Aceste comentarii nu sunt utile și pot avea un impact negativ asupra comunităților de europeni în UK. Partidele politice ar trebui să discute tema imigrației bazându-se pe dovezi, fără a folosi o retorică care încurajează sentimentele xenofobe”, spune Bulat.

În vreme ce unii români se gândesc să plece Marea Britanie, tânăra nu pare dispusă, dintr-un motiv foarte simplu.

Pentru mulți dintre noi, casa noastră este în Marea Britanie. Sunt foarte mulți europeni, inclusiv români, care au locuit în Marea Britanie de zeci de ani, au crescut copii, au plătit taxe, au condus afaceri aici. Alexandra Bulat, purtătoare de cuvânt The 3 Million:

”Declarația lui Boris Johnson m-a afectat personal, pentru că mă simt că acasă în Marea Britanie – toată viață mea de adult este aici. Politicienii trebuie să lucreze la limbajul pe care îl folosesc, pentru a putea remedia diviziunile între comunitățile noaste”, spune Alexandra Bulat.

”Nu mă aștept ca Brexitul să aducă o agravare a situației”

Tot la Londra, Marius Comper, jurnalist la bază, care lucrează acum ca Senior Editorial Associate la NewsNow.co.uk, vorbește despre așteptările pe care le are de la alegeri și observă campnaia pigmentată de atacuri la adresa migranților.

”Deși aș prefera ca aceste alegeri să nu aducă o majoritate stabilă pentru niciunul din principalele partide — lucru ce ar aduce, cel mai probabil, un al doilea referendum pe tema ieșirii din UE — mă aștept ca rezultatele de vineri dimineața să arate o majoritate mică pentru Conservatorii lui Boris Johnson”, spune Comper.

Această victorie ar veni pe fondul unei campanii pline de dezinformări, în care mesajele anti-imigranți s-au acutizat. Marius Comper:

Comper vede însă cu ceva mai mult optimism viitorul după Brexit.

”Cu toate astea, nu mă aștept ca Brexitul să aducă o agravare a situației pentru românii aflați deja aici. Personal, nu-l văd pe Boris Johnson dedicat ideologic proiectului Brexit, așa că mă aștept să nu ia măsuri radicale, care să-i afecteze popularitatea.

Pe termen scurt, nu cred că va avea loc o diferențiere serioasă de reglementările UE, pentru că nu cred că actualul (și probabil viitorul) premier britanic își va asuma costurile pe care le implică o astfel de măsură”, spune românul.

Asemenea Alexandrei, el atrage atenția asupra problemelor pe care le-ar putea întâmpina românii care nu aplică pentru statutul de rezident permanent.

”Cred că autoritățile române ar trebui să-i ajute pe cei mai puțin conectați la știrile zilei să aplice pentru ”settled status” înainte de termenul limită și să deschidă un dialog cu autoritățile britanice în ce-i privește pe românii care nu reușesc să facă acest lucru la timp, pentru a preveni problemele ce s-ar putea ivi după ce termenul limită expiră”, spune Comper.

Altfel, cred că Bucureștiul ar mai putea reforma sistemul electoral pentru a asigura că diaspora are reprezentarea pe care o merită în Parlament, ce reflectă atât numărul cât și conștiința civică a românilor din afara țării, conștiință pe care au demonstrat-o și la alegerile prezidențiale.

Marius Comper:

