,,Eram în tranzit din Elveția spre România, a spus Adriean Videanu.

El a spus că a fost vorba despre „o neînțelegere cauzată de faptul că nu am știut legislația UE, care spune că taxele pentru bunuri de valoare aduse din afara UE trebuie plătite în primul stat membru în care am ajuns, și nu în România, țara unde am rezidența fiscală”.

„Un colier pentru soția mea și un ceas”

De asemenea, el a adăugat că era vorba despre „un colier pentru soția mea și un ceas, ambele cumpărate din Elveția și care erau în ambalaje, cu toate facturile aferente. Vameșul a susținut că trebuie să plătesc în Germania atât taxele, cât și TVA, și până la plata tuturor sumelor ei au reținut bijuteriile. Am plătit taxele cerute, dar le-am comunicat că voi contesta administrativ decizia, pentru că eu cred că e normal să plătesc TVA acolo unde am reședința fiscală, adică în România”, a mai spus Videanu.

Cei doi se întorceau din Elveția și au aterizat pe aeroportul din München. Potrivit cotidianului german Bild, ei au fost prinși după ce ceasul pe care îl purta bărbatul le-a atras atenția vameșilor germani. Aceștia încercau să iasă din zona vamală. Ulterior, ei fost luați la control și s-a constatat că aveau la ei bijuterii în valoare de 650.000 de euro.

Aceștia au încercat să introducă în Germania un colier cu 614 diamante. Ceasul era personalizat și avea o valoare de 150.000 de euro. După ce vameșii au efectuat controlul, în bagaje a mai fost găsit un colier din aur alb, cu 614 diamante, 11 onixuri și două smaralde, valoarea lor estimată fiind de 488.000 de euro.

Videanu, unul dintre cei mai influenți lideri ai fostului PDL

În acest an, Adriean Videanu a fost achitat definitiv de un complet de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul deschis de DIICOT în 2012 privind achiziția de gaze de la stat de către compania afaceristului Ioan Niculae. Cei doi fuseseră achitați și pe fond, în 2022. DIICOT a făcut apel.

Acesta a fost unul dintre cei mai influenți lideri ai fostului PDL, partidul ex-președintelui Traian Băsescu.

De asemenea, a fost primar al Capitalei pentru un mandat (2005-2008) și apoi ministru al Economiei. Ca urmare a tensiunilor cu Băsescu, a renunțat să candideze pentru un al doilea mandat. Adriean Videanu este considerat unul dintre artizanii introducerii cotei unice de impozitare de către Alianța DA după 2005.



