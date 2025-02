Anul trecut, oficialii de la Aeroportul Internațional Incheon (ICN) au confiscat un total de 10,7 tone din acest preparat tradițional de la pasagerii care au încălcat interdicția privind transportul lichidelor în bagajul de mână, potrivit datelor furnizate de aeroport.

De ce kimchi poate fi transportat doar în bagajul de cală

Acest lucru se întâmplă deoarece kimchi preambalat este adesea vândut în sticle sau pungi de plastic și este îmbibat într-un sos picant, ceea ce îl clasifică drept lichid.

La fel ca multe alte aeroporturi din lume, autoritățile de la ICN din Coreea de Sud interzic transportul lichidelor și gelurilor care depășesc 100 ml în bagajul de mână.

Pe parcursul anului 2023, oficialii aeroportului au declarat că au confiscat și 10,5 tone de jang, un produs care acoperă o gamă largă de sosuri și paste fermentate tradiționale.

Un videoclip de pe YouTube, postat anul trecut de un influencer coreean de călătorii, care le reamintea pasagerilor că kimchi poate fi transportat doar în bagajul de cală, a strâns 1,2 milioane de vizualizări.

Ce se întâmplă cu alimentele confiscate la aeroport

Potrivit oficialilor aeroportului, alimentele confiscate sunt fie aruncate, fie donate unui centru local de asistență socială, alături de alte obiecte confiscate.

Aceasta nu este prima dată când oficialii coreeni adoptă o poziție strictă față de un produs alimentar popular.

În 2024, Korean Air, principala companie aeriană a țării, a anunțat că nu va mai servi tăiței instant ramyeon pasagerilor din clasa economică pe zborurile cu distanțe lungi.

Compania a invocat „tendința tot mai frecventă a turbulențelor”, considerând că prepararea gustării – care necesită apă clocotită – este prea periculoasă în astfel de condiții.

În plus, călătorii care au încercat să aducă în Coreea de Sud amestecul „Trader Joes Everything But the Bagel”, o combinație de condimente vândut exclusiv în Statele Unite, au întâmpinat probleme cu autoritățile.

Acest produs a devenit viral pe TikTok și este un „suvenir” popular pentru cei care se întorc din SUA.

Amestecul de condimente a fost declarat ilegal deoarece conține semințe de mac, un ingredient interzis în Coreea de Sud.

O bloggeriță sud-coreeană a povestit că a adus acasă 20 de sticle cu acest condiment după o vizită în SUA.

Cu toate acestea, la sosire, a observat că bagajul ei a ieșit pe bandă cu un lacăt galben, iar mai târziu, oficialii i-au confiscat produsele.

Acum, în tot terminalul aeroportului au fost amplasate panouri în coreeană și engleză care avertizează călătorii să nu încerce să introducă în țară amestecul de condimente pentru Bagel.

