Zborul 2504 Southwest Airlines a fost forțat să renunțe la aterizare și să revină în aer după ce un avion privat rula pe pistă „fără autorizare”, a anunțat Administrația Federală a Aviației (FAA).

Pe imagini se observă cum avionul cu pasageri este aproape de aterizare, în timp ce aeronava privată Challenger 350 îi apare în cale. Din fericire, pilotul Boeing-ului 737 a fost vigilent și a ridicat, din nou, avionul în aer, evitând o coliziune care ar fi avut efecte catastrofale.

Private jet causes Southwest to go around at Midway (Chicago) today. It crossed the runway while Southwest was landing. This could have been another disastrous aviation accident. pic.twitter.com/91VCDMoqAi