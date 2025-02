Aeroportul a fost finalizat în octombrie 2024 în orașul de coastă Gwadar. Acesta face parte din Coridorul Economic China-Pakistan (CPEC), un proiect de miliarde de dolari care leagă provincia chineză Xinjiang de Marea Arabiei. Deși autoritățile îl consideră revoluționar, în Gwadar nu se văd schimbări semnificative.

Missing Transformation of #Gwadar



Gwadars $240M China-funded #Airport has no flights,no jobs for locals & no basic services



City still lacks clean water & electricity



Another Ghost project by China