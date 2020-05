De Viorel Tudorache,

Pasagerii care sosesc pe aeroportul din Viena dintr-o călătorie internaţională trebuie să prezinte un certificat medical nu mai vechi de patru zile care să ateste că nu sunt infectaţi cu noul coronavirus, altfel trebuie să intre în carantină, informează Agerpres.

Dar începând de luni, aceşti pasageri pot fi supuşi unui test biologic molecular la sosirea pe aeroport şi vor primi rezultatul în 2-3 ore. ”Călătoriile aeriene, indiferent că sunt de afaceri ori din raţiuni urgente, vor deveni astfel mai sigure şi mai uşoare”, explică aeroportul din Viena în anunţul său. Testul, care costă 190 de euro, va fi disponibil pe acest aeroport şi pentru pasagerii care părăsesc Viena.

Austria are confirmate până în prezent 15.526 de cazuri de infectare cu noul coronavirus şi 598 de decese, dar în ultimele două săptămâni numărul zilnic de cazuri noi s-a menţinut constant sub o sută. Estimând că epidemia este astfel sub control, guvernul austriac a iniţiat o relaxare progresivă a restricţiilor instituite pentru a frâna răspândirea virusului.

