70 de milioane de euro investite, dar aproape fără pasageri

Proiectul vizat se numește „Modernizare și extindere terminal pasageri, modernizarea platformei de îmbarcare-debarcare și a căii de rulare ALFA, construirea unei platforme pentru degivrare aeronave” și are o valoare totală de peste 70 de milioane de euro.

Deși aeroportul are o capacitate de 400 de pasageri pe oră, realitatea este șocantă: în primele cinci luni din 2025, aici au trecut doar 47 de pasageri, adică o medie de 7 pe lună. În tot anul 2024, numărul total de călători a fost de 1.600, cel mai mic trafic din România.

Salarii triplate și cheltuieli tot mai mari

FACIAS a atras atenția că, în ciuda traficului aproape inexistent, membrii Consiliului de Administrație și-au triplat indemnizațiile în 2025, ajungând la aproape 70.000 de lei brut pe an.

În plus, cheltuielile cu personalul au crescut de la 2,3 milioane de lei în 2022 la 4,1 milioane de lei în 2024, aproape dublu.

Recomandări Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

Organizația a cerut Consiliului Județean Tulcea, care este beneficiarul proiectului, să publice toate documentele despre execuția lucrărilor, contractele de achiziții și stadiul real al modernizării.

De asemenea, FACIAS a cerut Ministerului Transporturilor și Ministerului Fondurilor Europene să explice public cum a fost justificată finanțarea și care este impactul real al investiției pentru comunitatea locală.

În luna iunie, FACIAS a trimis sesizări și către Parchetul European (EPPO), dar și către alte instituții din România, privind modul în care au fost folosiți banii europeni pentru modernizarea Aeroportului Tulcea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE