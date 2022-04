Momentul în care drone R-18 ucrainene distrug tancuri rusești Ural T-72. Cine este unitatea de elită Aerorozvidka

„Cum să distrugi tancurile rusești T-72 cu ajutorul dronelor R-18”, se notează în descrierea clipului. Filmarea arată distrugerea a trei tancuri.

Potrivit cotidianului britanic The Times, dronele R-18 au o rază de acțiune de 4 km, timp de zbor autonom de 40 de minute și capacitatea de a lansa bombe de 5 kilograme. Este considerat cel mai bun dispozitiv pentru operațiuni nocturne, fiindcă efectuează recunoaștere precisă a țintelor și foc direct de artilerie.

The R18 model is the jewel of their arsenal, boasting a 4km range, 40-min flight time and capacity to drop 5kg bombs that obliterate Russian armour.



It is considered ?? best device for night operations, carrying out precise reconnaissance and direct artillery fire