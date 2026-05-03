Investiția de la 50.000 de euro care poate construi o afacere de milioane, în Italia

Distileriile din Italia sunt un sector aflat în creștere, susținut mai ales de exporturi și de interesul pentru produse autentice, de calitate, potrivit publicației Partitaiva.it. Este o piață în care contează tradiția, materia primă bună, priceperea producătorilor și capacitatea de a construi un brand puternic.

Distilarea nu înseamnă doar obținerea unor băuturi spirtoase precum grappa, coniac, whisky, brandy, rom, tequila, vodcă sau gin. Pentru cei care vor să intre în domeniu, succesul depinde de calitatea produsului, de investiția inițială, de respectarea regulilor și de felul în care produsul ajunge să fie cunoscut.

Cât costă să deschizi o distilerie

Deschiderea unei distilerii artizanale în Italia presupune o investiție care pornește, în general, de la 50.000 de euro și poate depăși 300.000 de euro, în cazul afacerilor mici și mijlocii. Banii nu merg doar în aparatură. Costurile includ autorizări, adaptarea spațiului, respectarea regulilor locale și promovarea produsului. Este o afacere care cere plan, acte, capital și o piață bine aleasă.

Cei care vor să deschidă o distilerie trebuie să își deschidă număr de TVA, să facă procedurile la Camera de Comerț, să obțină certificarea HACCP, obligatorie pentru firmele din domeniul alimentar, licența fiscală UTF pentru activitatea de distilare și notificarea SCIA, depusă la Primărie pentru începerea activității comerciale.

O distilerie are nevoie și de echipamente specializate, de la distilator și alambic până la cazan, termometru, sursă de căldură, instalație de îmbuteliere, dopuri și filtre. Doar alambicul poate costa între 5.000 și 50.000 de euro, în funcție de dimensiune și performanță.

Exporturile duc afacerea mai departe

Piața globală a băuturilor alcoolice ar urma să aibă o creștere anuală compusă de aproximativ 3,53% între 2026 și 2031. Pentru Italia, estimările indică o creștere medie anuală de 2,5% până la 3,5% între 2023 și 2026, cu o ușoară accelerare așteptată în 2026.

Creșterea este susținută de revenirea consumului intern, dar mai ales de exporturile de băuturi spirtoase italiene. Germania, Elveția, Japonia și Canada sunt printre piețele vizate de producători.

Exporturile au devenit principalul motor al sectorului, pentru că produsele italiene sunt căutate pentru reputația Made in Italy, autenticitate și calitate. Pentru o distilerie, intrarea pe piețele externe poate face diferența dintre o afacere mică și una cu venituri mari.

Cât câștigă distileriile

Companiile mari din sector au cifre de afaceri de zeci de milioane de euro. Distillerie Bonollo a ajuns, de exemplu, la 80 de milioane de euro în 2023, Distilleria Caffo – la 93,4 milioane de euro, iar Marzadro a depășit 25 de milioane de euro.

Distileriile artizanale sau de dimensiuni medii au, în schimb, venituri care pornesc de la aproximativ 300.000 de euro și pot trece de 1,2 milioane de euro.

Un alt avantaj al acestui sector este legat de economia circulară. Distileriile pot valorifica produse secundare din vinificație, cum este tescovina de struguri. Resturile pot fi folosite pentru obținerea băuturilor spirtoase, dar pot deveni importante și pentru alte industrii, inclusiv cea farmaceutică și cea cosmetică.

Astfel, o materie primă considerată secundară poate fi transformată într-o resursă valoroasă, cu impact economic și de mediu.

Exemplul Mazzetti dAltavilla

Mazzetti dAltavilla este o distilerie istorică din Piemonte, fondată în 1846. Compania produce grappa, lichioruri și băuturi spirtoase în zona Monferrato. Sediul se află în Asti, într-o fostă mănăstire, unde vizitatorii pot vedea parcul istoric și capela votivă La Rotonda. Turul distileriei include grădina, curtea de tescovină, zona de distilare, pivnița cu butoaie și galeria de grappa.

În 2025, distileria a ocupat locul 50 în clasamentul celor 130 de „lideri ai inovării” din Italia, realizat de Corriere della Sera împreună cu Statista. În același an, compania a intrat și în topul celor 500 de „lideri ai creșterii” din Italia, publicat de Il Sole 24 Ore în colaborare cu Statista.

Cifrele companiei arată de ce Mazzetti dAltavilla este considerată un model. Distileria are 180 de ani de activitate neîntreruptă, a ajuns la a șaptea generație a familiei, a avut aproape 14 milioane de euro cifră de afaceri în 2024, peste 70 de angajați și 100.000 de vizitatori în magazinele Grappa în același an. Produsele companiei ajung pe cinci continente.

Silvia Belvedere Mazzetti, director general al Mazzetti dAltavilla, spune că succesul unei distilerii nu vine doar din produs, ci și din felul în care acesta este explicat și promovat.

„Credem cu tărie în valoarea conștientizării”, a declarat ea pentru Partitaiva.it. „Cu cât știi mai multe despre o artă, un produs și un loc, cu atât trebuie să le promovezi mai mult și să le fidelizezi”.

De ce poate ajunge această afacere la milioane de euro

Distileriile italiene cresc pentru că reușesc să transforme tradiția într-un produs vandabil pe piețele externe. Nu este suficient să produci o băutură bună. Contează povestea, locul, imaginea, degustările, turismul, colaborările locale și capacitatea de a intra pe piețe precum Germania, Elveția, Japonia sau Canada.

Pentru antreprenorii care vor să intre în domeniu, mesajul directoarei Silvia Belvedere Mazzetti este că o distilerie poate ajunge la venituri de sute de mii sau milioane de euro, dar cere investiții, autorizații, echipamente bune și o strategie de promovare.

Afacerea cu tescovina de struguri, un produs pe care mulți l-ar considera un rest bun de aruncat, poate aduce succes atunci când o transformi într-un brand cu identitate, poveste și piață.