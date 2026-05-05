Un șofer român de TIR oprit de vameși la ieșirea din Bulgaria a rămas fără toată marfa din camion și a fost reținut

Control la Podul Dunării, la Ruse. Vameșii au acționat la pont

Un camion înmatriculat în România a fost oprit de vameșii bulgari chiar înainte de a părăsi țara, fiind descoperită o cantitate impresionantă de țigări de contrabandă.

În total, oamenii legii au găsit 1.500.000 de țigarete fără timbru fiscal, ascunse în remorca vehiculului. Acțiunea a avut loc la pont, după ce autoritățile au primit informații despre un transport suspect, care urma să fie scos din Bulgaria spre România.

Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Ruse au oprit camionul pe Podul Dunării, în apropierea orașului Ruse, iar în urma controlului, în remorca românului de 55 de ani au fost descoperite 150 de baxuri de țigări aparținând unei mărci cunoscute.

Autoritățile bulgare au oprit la Ruse un camion românesc care transporta ilegal 1,5 milioane de țigări fără timbru fiscal. Sursa foto: kvorum-silistra.info

Șoferul român de TIR a fost reținut

Poliția de Frontieră din Ruse a deschis un dosar penal, camionagiul român a fost reținut, iar cazul a fost înaintat procuraturii. Potrivit autorităților, aceasta a fost a treia acțiune de acest tip realizată în ultima lună de structura specializată în combaterea contrabandei din cadrul Poliției de Frontieră.

Reprezentanții instituției au transmis că astfel de intervenții sunt esențiale pentru limitarea traficului ilegal de produse accizabile, protejarea bugetului de stat și combaterea criminalității transfrontaliere.

În urmă cu două luni, un alt șofer român a fost arestat de polițiștii din Massa Carrara, Italia, după ce agenții au descoperit în camionul bărbatului peste 100 de kilograme de cocaină, evaluate la aproximativ 3 milioane de euro. Iar la sfârșitul anului trecut, un camionagiu român a fost amendat cu aproape 10.000 de euro de polițiștii italieni, după ce a fost prins transportând 400 de ouă fără documente de proveniență și folosind cardul altui șofer în tahograf.