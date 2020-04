De Iulia Marin, Răzvan Luțac,

Firmele care au făcut afaceri cu statul strict pe problema coronavirusului se apropie deja de 300. Săptămâna trecută, Libertatea v-a prezentat cele mai exotice apariții din primele 258. Azi intră-n scenă ultimele 24, care au vândut către autorități publice în aprilie.



Articolul nu e o acuză, e normal ca afacerile să continue și să se adapteze, e doar o trecere în revistă a unor situații mai puțin obișnuite, într-o perioadă ea însăși fără precedent, care ne testează și încrederea și transparența.

Din 24 de firme care au vândut consumabile medicale, dezinfectanți și produse de igienă:

trei au cu totul alt obiect de activitate principal

13 societăți au maximum cinci angajați

trei dintre cele 13 figurează cu zero angajați.

“N-am reușit mare lucru”

Societatea comercială Gloanțe Oarbe SRL, din Tulcea, se ocupă cu fabricarea imitațiilor de bijuterii și cultivarea cerealelor, însă, de la izbucnirea pandemiei, a început să vândă antiseptice și dezinfectanți.



Patronul firmei, Ion Marin, a declarat pentru Libertatea că nu vede nicio problemă în faptul că, teoretic, vinde dezinfectanți printr-o firmă specializată în comerțul de bijuterii, pentru că, printre altele, se ocupă și de intermedierea comerțului cu diverse produse.



4.840 de lei a câștigat Gloanțe Oarbe din două contracte în SEAP: a vândut dezinfectanți către Aeroportul Mihail Kogălniceanu din Constanța și comuna Valea lui Mihai.

Supărat, Marin ne-a spus că nu are însă niciun succes în această nouă întreprindere, pentru că nu găsește dezinfectanți pe care să îi vândă mai departe instituțiilor publice.



Gloanțe Oarbe SRL, din Tulcea, se ocupă cu fabricarea imitațiilor de bijuterii și cultivarea cerealelor

“Nu am reușit mare lucru, ce vreți de la mine? Am toate autorizațiile, nu vindem de nebuni. Vedeți acolo, e foarte simplu. În afară de codul CAEN principal, toată lumea poate avea coduri secundare diferite… Cum se explică că mă ocup de asta? Am zis să vedem ce mai putem face – dacă putem face ceva, bine, dacă nu, nu. Am să scot anunțul, pentru că nu găsesc dezinfectanți. Aveam niște furnizori cu care lucram, dar nu mai au nici ei. Cine găsește, se descurcă. Noi nu reușim”, a declarat Marin pentru Libertatea.



Firma Gloanțe Oarbe SRL a fost înființată în 2017, iar în 2018 figura cu cifra de afaceri 0 și doi angajați.



Pe platforma termene.ro, societatea este indicată ca având un risc mare de a intra în insolvență.



“Vă caută directorul”. Nu ne-a căutat

La rândul său, firma Atlas Sport SRL, care se ocupă de construcția clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, s-a apucat de comerțul cu ochelari de protecție și măști medicale. Contactați de Libertatea pentru a explica cum s-au reorientat, angajații firmei au declarat că nu pot răspunde la întrebare și că vor transmite solicitarea noastră, mai departe, directorului general. Până la ora redactării acestui material, nu am primit niciun răspuns.



Firma Atlas Sport SRL avea, în 2018, 74 de angajați și o cifră de afaceri de peste 14 milioane de lei. În 2019, a încheiat 103 contracte cu statul în valoare totală de 17 milioane de lei.



De la publicitate la consumabile medicale



În Iași, agenția de publicitate Concret Advertising SRL se ocupă acum cu vânzarea de consumabile medicale. Am încercat să îl contactăm pe patronul firmei, Zavu Constantin Cristian, pe toate cele trei numere de telefon indicate pe site-ul termene.ro, dar două dintre ele erau nealocate, iar la cel de-al treilea nu am primit niciun răspuns.



Concret Advertising a fost înființată în mai 2005, iar în 2018 a avut 17 contracte cu statul, în valoare totală de 78.000 de lei. Firma are un singur angajat.



“Am văzut și eu că avem zero angajați, m-am mirat”

Firma CDI Distribution Grup SRL, care vinde hipoclorit de sodiu, figura în 2018 cu o cifră de afaceri de 10.635.677 lei și zero angajați. În 2019, această firmă a încheiat 320 de contracte cu statul, în valoare totală de 538.000 lei.



Contactat de Libertatea, reprezentantul firmei, Doru Costache, a răspuns că firma are opt angajați și că datele de la Registrul Comerțului sunt greșite.



“E o greșeală de la Registrul Comerțului, am văzut și eu treaba asta. M-am mirat, dar ori de la Registru, ori nu știu… Deci, noi avem opt angajați. E ciudat că apar zero angajați.”, a declarat Costache.



Clasamentul pe obiectul de activitate al firmelor (din totalul de 282)

Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice – 55 de firme

Comerț cu ridicata nespecializat – 45 de firme

Alte activități de curățenie – 14 firme

