De mai bine de o lună, de când epidemia bătea la ușile continentului, mai multe firme au început să vândă către stat produse și servicii cu specificația „coronavirus”



Până pe 31 martie, acestea au ajuns la ordinul sutelor. 258 de firme, mai exact. În analiză sunt evaluate doar cumpărările directe ori licitațiile la care s-a luat în considerare specificația „coronavirus”. Nu au fost trecute achiziții neidentificabile.



Cu ajutorul unei baze de date începută de cititorii Libertatea, procesate de spend.ro, ziarul a obținut o listă de firme, cu data primei achiziții și obiectul achiziției directe.



De aici, reporterii cotidianului au cercetat, pe larg, companiile și achizițiile, utilizând platforma termene.ro.



Libertatea nu va publica numele tuturor celor 258 de firme. În această perioadă, multe companii sunt nevoite să se reorganizeze din mers pentru a nu sfârși în faliment. Nu facem o vânătoare de vrăjitoare.



Însă nu lipsesc nici cei care fac speculă. Neputând fi deosebite cu acuratețe în plină criză, ziarul consideră că numele tuturor acestor companii nu este relevant, ci va păstra doar câteva exemple concrete.



Conform datelor termene.ro, care se folosește, printre altele, de baza de date a Registrului Comerțului, Libertatea a descoperit că, la nivelul ultimei raportări, cea de anul trecut, referitoare la anul 2018, nu mai puțin de 162 din aceste 258 de firme nu aveau mai mult de 5 angajați.



34 de firme nu au declarat nici un angajat – e drept, există, în baza de date, și un PFA și două întreprinderi individuale, entități care nu raportează angajați.

Cei mai mulți angajați îi are gigantul Selgros, 4.442 de oameni, care a livrat dezinfectanți, dar și alimente pentru o primărie din Arad.

Compania Lucunici SRL din Drobeta-Turnu Severin are, la obiectul de activitate, „transport cu taxiuri”. Asta nu i-a împiedicat pe șefi să vândă, pe Serviciul Electronic de Achiziții Publice, produse de curățenie către Primăria Drobeta.



„Materiale sanitare combatere coronavirus: Saci menajeri 200 set; Săpun lichid Protex 500 buc.; Dezinfectant cu clor 400 buc.; Alcool Sanitar 500 ml 300 buc.; Suport prosoape 15 buc.; Prosop Hârtie 600 buc.”, sună specificația unei achiziții.



Valoarea celor două achiziții directe, singurele pe acest an, depășesc 44.000 de lei, adică aproape 10.000 de euro.



Am contactat firma pentru a înțelege cum a trecut în vreme de criză de la taximetrie la vândut materiale sanitare pentru coronavirus Primăriei Drobeta.



„În Registrul Comerțului scrie că am activitatea principală transportul cu taxiuri, dar după aia am mai multe coduri CAEN prin care pot să desfășor orice vreau eu. Eu fac de mult timp asta, din 2011 am magazin specializat”, a spus proprietarul firmei contactat de Libertatea.