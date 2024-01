Apelul la grevă a fost lansat de 15 sindicate reprezentând educaţia, transporturile, dar şi profesia de infirmier.

Congresul organizaţiilor sindicale a estimat că în jur de 170.000 din cei 220.000 de funcţionari publici din Irlanda de Nord vor lua parte la această grevă, prezentată de sindicate drept cea mai amplă desfăşurată vreodată în provincie.

Health workers out on the picket line this morning for fair pay and to protect our public services! #SaveOurServices #j18 pic.twitter.com/dFMyL78VZa