Nu au fost raportate victime sau pagube

Agenția pentru dezastre SENAPRED din Chile se așteaptă la valuri între unu și trei metri care să lovească linia de coastă în următoarele ore. Nu au fost raportate imediat răni sau pagube cauzate de cutremur, conform DW.

Epicentrul cutremurului a fost localizat la aproximativ 219 kilometri de coastă, în Pasajul Drake – o rută maritimă între extremitatea sudică a Americii de Sud și Antarctica. Seismul s-a produs la ora 9.58 ora locală, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, fiind urmat de mai multe replici.

Chile este una dintre țările cele mai afectate de cutremure, fiind situată la convergența a trei plăci tectonice: Nazca, Sud-Americană și Antarctică.

Evacuation to higher ground due to possible tsunami in Punta Arenas, Patagonia, Chile pic.twitter.com/2GXSzVio2O — Disasters Daily (@DisastersAndI) May 2, 2025

Evacuarea regiunii de coastă din sudul Chile

Serviciul Național pentru Prevenirea și Răspunsul la Dezastre din Chile a emis o „alertă de tsunami”, ordonând „evacuarea într-o zonă sigură a sectoarelor de coastă din regiunea Magallanes”.

Recomandări LIVE TEXT Alegeri prezidențiale 2025, turul 1. Românii votează de azi în primul tur al alegerilor prezidențiale

BREAKING: Massive 7.4-magnitude earthquake hits off the coast of #Argentina. #Tsunami alert was declared!



Evacuation announced in southern #Chile due to tsunami risk, following earthquake pic.twitter.com/YXhNmUHXIE — Dr. Fundji Benedict (@Fundji3) May 2, 2025

„Facem apel la evacuarea coastei în întreaga regiune Magallanes. În acest moment, datoria noastră este să fim pregătiți și să ascultăm autoritățile”, a scris președintele Gabriel Boric într-o postare pe X.

Înregistrări video au arătat oameni părăsind agitați zonele aflate sub alertă, în timp ce sirenele sunau în fundal.

Reacția Argentinei

Ushuaia, cel mai sudic oraș din Argentina, nu a raportat pagube materiale și nu a fost emisă nicio ordine de evacuare.

Cu toate acestea, autoritățile argentiniene au emis un ordin de evacuare pentru satul Puerto Almanza, situat în apropierea orașului Ushuaia.

Urmărește-ne pe Google News