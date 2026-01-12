Cea mai descărcată aplicație

Aplicația a fost lansată în luna mai 2025 fără prea mult zgomot, dar atenția din jurul său a explodat în ultimele săptămâni, mulți tineri care locuiesc singuri în orașele chineze descarcându-o în număr foarte mare. Acest lucru a transformat-o în cea mai descărcată aplicație plătită din țară. Costă 8 yuani (aproximativ 1,15 dolari).

Potrivit instituțiilor de cercetare, până în 2030 ar putea exista până la 200 de milioane de gospodării formate dintr-o singură persoană în China, relatează publicația de stat Global Times.

Iar exact aceste persoane sunt ținta aplicației, care se descrie drept „un companion de siguranță pentru cei care trăiesc singuri”.

„Există teama că oamenii care trăiesc singuri ar putea muri fără ca nimeni să observe, fără să aibă pe cineva pe care să-l sune pentru ajutor. Uneori mă întreb: dacă aș muri singur, cine mi-ar ridica trupul?”, a scris un utilizator pe rețelele sociale chinezești.

„Aș putea muri singur și nimeni nu ar ști”

Wilson Hou, în vârstă de 38 de ani, care locuiește la aproximativ 100 km de familia sa, spune că acesta este exact motivul pentru care a descărcat aplicația.

Lucrează în capitala Beijing. Se întoarce acasă la soția și copilul său de două ori pe săptămână, dar spune că trebuie să fie departe de ei și că doarme mai mult pe șantier.

„Îmi fac griji că, dacă mi se întâmplă ceva, aș putea muri singur și nimeni nu ar ști”, a spus el. „De aceea am descărcat aplicația și am setat-o ​​pe mama drept contact de urgență.”

El a adăugat, de asemenea, că a descărcat aplicația rapid după lansare, temându-se că va fi interzisă din cauza conotațiilor negative din jurul ei.

Unii s-au grăbit să critice numele mai puțin vesel al aplicației, spunând că înscrierea ar putea aduce ghinion.

Alții au cerut ca acest lucru să fie schimbat în ceva pozitiv, cum ar fi „Ești bine?” sau „Ce mai faci?”.

Pe primele 2 poziții în SUA

Aplicația, care este listată la nivel internațional sub numele Demumu, se clasează în primele două poziții în SUA, Singapore și Hong Kong, și în primele patru în Australia și Spania la categoria aplicațiilor de utilități cu plată – succes determinat, probabil, de utilizatorii chinezi care locuiesc în străinătate.

Se știu puține lucruri despre fondatorii aplicației. Ar fi vorba despre trei persoane născute după anul 1995, care au construit aplicația în Zhengzhou, provincia Henan, împreună cu o echipă mică.

Deși succesul acestei aplicații se datorează, în parte, numelui său memorabil, compania din spatele aplicației, Moonscape Technologies, a declarat că ia în considerare criticile referitoare la titlul actual și analizează o potențială schimbare de nume.

Aplicația DeepSeek AI Assistant, dezvoltată de un start-up chinez, a devenit, la sfârșitul anului trecut, cea mai descărcată aplicație gratuită din App Store-ul Apple din Statele Unite, depășind ChatGPT. Acest succes vine în ciuda utilizării unor resurse mai puțin costisitoare și a unor cipuri cu capacitate redusă, conform relatării CNBC.

