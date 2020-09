Compania aerospațială europeană a lansat, luni, trei concepte de aeronave, fiecare explorând o abordare diferită a realizării zborului cu emisii zero, dar toate bazându-se pe hidrogen ca sursă primară de energie.

Primul concept ar putea transporta între 120 și 200 de pasageri pe aproximativ 2.000 de mile marine. Acesta va fi alimentat de un motor cu turbină cu gaz modificat care funcționează pe bază de hidrogen.

Cel de-al doilea concept, cu un design cu turbopropulsor, ar transporta până la 100 de pasageri peste 1.000 de mile marine, în timp ce al treilea, la care aripile se îmbină cu corpul principal al aeronavei, va putea transporta până la 200 de pasageri pentru o călătorie de 2.000 de mile marine.

