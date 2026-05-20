Cu un preț de pornire 63.300 de euro, modelul M9 actualizat este unul dintre cele mai scumpe de pe piața chineză.

Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) a anunțat miercuri că Aito va lansa oficial gama sa de nouă generație în hubul tehnologic Shenzhen.

Două versiuni de dotări

Precomenzile pentru acest vehicul au început pe 4 martie. Acesta este disponibil în două variante: un model de dimensiuni standard și o versiune extinsă Ultimate, cu prețuri începând de la 73.370 de dolari și, respectiv, 98.300 de dolari, echivalentul a 84.750 euro.

Comenzile cumulate pentru modelul M9 actualizat au depășit 50.000 de unități, a anunțat Richard Yu, directorul executiv al Huawei, pe platforma de socializare Weibo.

Peste 40% dintre clienți au optat pentru versiunea Ultimate, mai scumpă, o cifră care a depășit cu mult așteptările, a spus Yu.

Modelele de top au funcții avansate

Acest lucru demonstrează că, în ciuda unui război intens al prețurilor pe piața generală a vehiculelor electrice din China, modelele de vârf echipate cu funcții inteligente avansate continuă să se bucure de o puternică primă de marcă și de atractivitate pe piață.

De remarcat că Nio are, de asemenea, programată lansarea oficială a noului său SUV electric de vârf, ES9, la Beijing, în aceeași zi.

Un alt SUV de top, Voyah Taishan X8, produs de brandul de lux al Dongfeng, a primit 30.000 de precomenzi.

Suspensie complet activă

Modelul M9 de nouă generație prezintă îmbunătățiri tehnice semnificative, cu peste 140 de inovații, conform producătorului. Printre aceste caracteristici se numără debutul unui sistem de suspensie complet activ, o premieră în cadrul diviziei HIMA.

Sistemul poate detecta și regla proactiv setările suspensiei folosind tehnologia de scanare predictivă a drumului, echilibrând manevrabilitatea și confortul la rulare în condiții rutiere complexe.

Noul vehicul oferă, de asemenea, o mai mare flexibilitate în amenajarea interiorului, cu configurații de cinci și șase locuri, iar dimensiunile sale au fost mărite în comparație cu modelul anterior.

Tehnologie Huawei pentru conducere autonomă

Vehiculul va debuta cu sistemul de conducere autonomă ADS 5.0, recent dezvoltat de Huawei, și oferă un senzor LiDAR opțional de 896 de canale, de calitate imagistică, care se mândrește cu cele mai înalte specificații la nivel global.

Acest senzor oferă capacități de percepție a imaginii, permițând detectarea precisă a obstacolelor mici de la o distanță de peste 120 de metri și îmbunătățind semnificativ siguranța evitării automate a obstacolelor în timpul conducerii la viteză mare, potrivit Huawei.

Platformă de 800 de volți

Grupul motopropulsor actualizat al modelului M9 a fost, de asemenea, optimizat. Construită în întregime pe o platformă de înaltă tensiune de 800 de volți, gama dispune de baterii de mare capacitate fabricate de CATL.

Aceasta continuă să ofere atât opțiuni de vehicule electrice cu baterie (BEV), cât și de vehicule electrice cu autonomie extinsă (EREV). Aceasta din urmă atinfe o autonomie combinată maximă de 1.474 de kilometri cu rezervorul plin și bateria încărcată complet.

Până la finalul lunii martie, livrările cumulate ale modelului Aito M9 au depășit 280.000 de unități, ceea ce îl face drept unul dintre cele mai de succes modele Huawei.

Cum funcționează colaborarea dintre Huawei și producătorii auto

Huawei în sine nu construiește nicio mașină. În schimb, gigantul IT colaborează cu mai mulți producători clasici și le oferă tehnologia necesară, aceștia producând efectiv mașinile.

Huawei are mărci dezvoltate împreună cu mai mulți constructori: Aito este o marcă dezvoltată cu Seres Group, Stelato cu BAIC, Luxeed cu Chery, Maextro cu JAC Group, Shangjie cu SAIC, Aistaland cu GAC și Epicland cu Dongfeng.

Cine este Seres Group

Seres Group este un producător auto chinez cu sediul în orașul Chongqing și fondat în anul 1986. Numele său vine din greaca veche și înseamnă „China”.

În 2025, grupul a raportat venituri totale de 23,9 miliarde de dolari și un profit net de 862 de milioane de dolari.

Principala sa sursă de venituri au fost cele 472.269 de mașini electrice și hibride vândute, conform Autonews.Gasgoo.com.

Compania s-a listat în toamna anului trecut pe bursa din Hong Kong, de unde a strâns 1,78 miliarde de dolari de la investitori.

