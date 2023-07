Ajuns prima dată acum 9 ani la București, un croat continuă să fie descumpănit de un lucru pe care l-a remarcat la români: „Ar trebui să învățați asta de la noi”

Croatul Antonio Jakolis, 31 de ani, a fost în trei perioade distincte în România. Mai întâi, a sosit în iulie 2014, la Cluj-Napoca, a semnat cu CFR Cluj. Peste doi ani avea să se transfere la FCSB, în București, unde a rămas timp de un sezon. A plecat în Cipru, la Apollon Limassol, după care s-a mai întors pentru alte șase luni la roș-albaștri. A plecat din nou, în Cipru, Grecia și Croația natală, pentru ca vara trecută să revină în România, la FC Argeș.

Croatului nu îi displace zăpada. Dimpotrivă

Prin ce e România frumoasă în ochii croatului

Și datorită carierei, Antonio a umblat mult și a văzut multe locuri deosebite în viață. A făcut felurite vacanțe minunate, mărturie stau fotografiile lui și ale jumătății sale, Petra, pe Instagram. Printre pozele-suvenir din Santorini, Amsterdam, Roma, Londra, Viena, Spania sau superbe stațiuni de pe coasta dalmată croată, sunt și cele din România. Fie din București, din Pitești sau de la Bran, dar fotbalistul a găsit detalii speciale, pentru a le pune în valoare.

„Sunt fan România. Îmi plac clădirile vechi din București, au un parfum aparte. Probabil, voi sunteți prea grăbiți pentru a le observa, nu știu dacă și cât ridicați ochii ca să le vedeți, fiind preocupați de stresul cotidian. Pot considera că sunt norocos că am avut timp să-mi permit luxul de a mă relaxa și să văd atâtea lucruri frumoase. Prin centrul capitalei României și-n zonele de lângă sunt multe clădiri vechi, mai bine sau mai puțin bine întreținute, dar care au o poveste a lor. Îmi plac și parcurile, mai ales primăvara și vara, când sunt multe flori, când e multă culoare. Dar aici am învățat să apreciez și iarna, am bifat câteva peisaje superbe la munte. Și castelele medievale, precum cel de la Bran, de la Sighișoara. Da, sunt fan România”, a reacționat Jakolis pentru Libertatea.

Viața de la terasă și amabilitatea

După profunzimea legată de un detaliu al arhitectonicii Capitalei, Antonio a povestit cum a interacționat cu românii. „Croații sunt un pic mai distanți, românii sunt mai prietenoși, dar și noi, și voi avem același sânge balcanic. Nu este de mirare că mulți sportivi croați au fost și mai sunt în România, pentru că stilul de viață este oarecum asemănător. Da, în România sunt mai multe mașini, e mai mult zgomot și trafic, dar sunteți și mult mai mulți”, a comentat unul dintre cei mai buni pasatori străini ce-au fost în Liga 1. Croații sunt 3,8 milioane de oameni, conform recensământului din 2021, pe o suprafață de 56.594 kmp, în timp ce românii sunt 19 milioane pe o suprafață de 238.397 kmp.

Și a sesizat cel puțin un punct comun: „Ne place viața relaxantă de la terasă, asta am observat. Să interacționăm cu oamenii. Fiindcă și noi, croații, dacă prindem încredere în celălalt, legăm repede amiciții. Voi, românii, tratați bine străinii! Am observat asta de prima dată când am venit, aveți o deschidere mare către cei veniți din afară. La restaurant, la colț de stradă dacă întrebi ceva, la magazin, la orice. Și nu contează dacă ești cunoscut sau nu, pe mine nu știu câți m-au recunoscut că sunt fotbalistul X, de la echipa Y. Pur și simplu, au fost amabili”.

„Ar trebui să fiți mai uniți”

Lui Antonio îi plac vara și marea, însă în afara perioadei petrecute în Ucraina, în urmă cu mai bine de un deceniu, a văzut zăpadă în România. „Nu am nimic contra frigului și zăpezii, se fac niște fotografii frumoase. Mai ales dacă ai pe cineva drag alături”, a reacționat amuzat mijlocașul.

Există și un detaliu ce-l descumpănește vizavi de români: „Ar trebui să fiți mai uniți, poate învățați asta și de la noi, croații. Oriunde am fi în lume, ne ajutăm, indiferent că nu avem aceleași afinități în țara natală. Dezvoltarea unei țări se face și prin a te ajuta reciproc cu vecinul, conaționalul tău, pe lângă politică, infrastructură, turism, educație și altele”.

Și încă un aspect ce l-a sesizat și el: „S-a scumpit viața în România. Era un decalaj mai mare cu Croația, adică lucruri mai ieftine în România, dar, mai nou, au crescut prețurile și aici. Totuși, imobiliarele sunt mai ieftine la voi”.

