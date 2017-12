Cine este Akayed Ullah, bărbatul care ar fi provocat explozia din New York

Akayed Ullah, bărbatul care ar fi provocat explozia din New York, ar fi plănuit atacul timp de un an și ar fi realizat dispozitivul explozibil improvizat în apartamentul său. Asta au precizat autoritățile americane despre tânărul suspectat de comiterea atacului.

Explozia a avut loc luni, la ora 7:30 (ora 14:30, ora României) într-o autogară din New York, situată în apropiere de Times Square. Mai multe echipaje de poliție și pompieri au fost mobilizate la fața locului, paralizând circulația metroului și a autobuzelor. La scurt timp, primarul metropolei americane a anunțat că explozia a fost „o tentativă de atac terorist”.

JUST IN: The suspected Port Authority bomber has been identified as 27-year-old Akayed Ullah, an ISIS-inspired Brooklyn man https://t.co/sI8z5juTQO pic.twitter.com/hZxcDfYeP2

— New York Post (@nypost) December 11, 2017