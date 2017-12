O explozie a avut loc în apropiere de o stație de autobuz din New York. Deflagrația ar fi avut loc în apropiere de Times Square, relatează BBC News.



UPDATE 15.10: Presa americană scrie că ar putea să fie vorba despre un atentat sinucigaș. Informația nu a fost însă confirmată de autorități. Cel puțin o persoană a fost rănită în urma exploziei.

Poliția din New York a confirmat că o explozie a avut loc în apropiere de autogara Port Authorit și că mai multe echipaje intervin la fața locului.



Totodată, autoritățile au anunțat că o persoană este în custodie, însă în acest moment nu sunt mai multe informații.

MORE DETAILS: A source says one person is under arrest and at least one other person was injured. Another source says police are looking at the possibility of an attempted suicide bombing. https://t.co/hP52x7JWbc pic.twitter.com/4tImYsanEk

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) December 11, 2017