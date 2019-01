Bătrânul suferea și de alte afecțiuni și nu era vaccinat antigripal, în cazul său fiind confirmat virusul gripal tip A, mai precizează INSP.

Celelalte patru persoane care au murit de gripă sunt din Arad, Târgu Mureş şi Galaţi.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, marți, că „nu putem vorbi despre o epidemie la gripă în acest moment”.

„Anul acesta vaccinarea antigripală pe grupe de risc a început la 15 septembrie. Am promis că livrăm atunci primele vaccinuri şi am făcut-o. Am suplimentat numărul de doze la 1.300.000 de doze de la 1.000.000 şi acum mai avem în stoc 170.000 de doze”, a mai spus Pintea.



Totodată, întrucât este așteptată o circulația „mai intensă” a virusului, ministrul Sănătății recomandă oamenilor să se vaccineze.

Simptomele gripei

În cazul gripei, o afecțiune mai gravă, care în cazuri extreme poate fi mortală, pe lângă simptomele prezentate mai sus, pacientul prezintă și febră de 39-40 de grade, dureri musculare, frisoane, dureri puternice de cap. De aceea, trebuie să te prezinți cât mai repede la medic. Acesta va face diferența rapid și va recomanda tratamentul adecvat. Simptomele uzuale sunt:

febră de 39-40 de grade Celsius

dureri musculare, mai ales de spate, brațe și picioare

frisoane

dureri de cap

tuse seacă, persistentă

oboseală

slăbiciune musculară

congestie nazală

dureri de gât

