Această companie a fost achiziționată în trecut de Premier Energy și Motor Oil de la Mihai Cristian Ciolacu, nepotul fostului premier al României, Marcel Ciolacu.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) urmează să decidă în această săptămână asupra acordării autorizației pentru proiectul numit „Centrala Electrică Mixtă Stâlpu 2”. Acesta include un parc fotovoltaic și o instalație de stocare a energiei.

Structura acționariatului firmei la care a fost acționar Mihai Ciolacu

Proiectul are o capacitate instalată de 48 MW energie solară și 10 MW stocare, conform informațiilor disponibile. Obținerea autorizației de înființare sugerează că proiectul are finanțarea asigurată și are șanse mari de a fi finalizat.

În prezent, Solar Energy Production SRL este deținută în proporție de 80% de Motor Oil Renewable Energy, o divizie a companiei energetice grecești Motor Oil. Restul de 20% aparține Alive Renewable Holding, parte din grupul Premier Energy.

Înființată acum trei ani, firma a fost inițial deținută în proporție de 50% de Mihai Cristian Ciolacu. Împreună cu o altă companie, aceasta a obținut o finanțare de 110 milioane de lei din PNRR.

După obținerea Avizului Tehnic de Racordare (ATR) de la Transelectrica și aprobarea finanțării din PNRR, ambele firme au fost vândute către Premier Energy și Motor Oil.

Recent, o altă companie asociată, Development Power Solar Energy SRL, controlată majoritar de Premier Energy, a primit autorizație de înființare pentru un proiect similar, Stâlpu 1, cu o capacitate de 49 MW și stocare de 16 MWh.

Premier Energy, listată la BVB, este controlată indirect de un ceh

Solar Energy Productions SRL a raportat în 2024 venituri nete de 510.000 de lei și un profit net de 352.000 de lei.

Premier Energy, listată la Bursa de Valori București, este controlată indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc. Grupul are operațiuni în România în distribuția și furnizarea de gaze și energie electrică, precum și în producția de energie din surse regenerabile.

Motor Oil Renewable Energy face parte din grupul petrolier grecesc Motor Oil, care deține o rafinărie în Grecia și se extinde agresiv în sectorul energiilor regenerabile din sud-estul Europei, inclusiv în România.

Obținerea autorizației de înființare reprezintă un pas important pentru proiectul Solar Energy Production. După finalizare, acesta va trebui să treacă prin faza de probe și să obțină licența de operare comercială înainte de a putea vinde energia produsă.

Dezvoltarea parcurilor fotovoltaice cu capacități de stocare reprezintă o direcție importantă în tranziția energetică, oferind soluții pentru integrarea surselor intermitente de energie în rețeaua electrică națională.