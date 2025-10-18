Un albanez a zburat cu 22 de kilograme de canabis în România

Poliția Română a anunțat o captură semnificativă de droguri pe Aeroportul Otopeni. Un cetățean albanez în vârstă de 35 de ani a fost reținut pentru trafic internațional de droguri de risc.

Suspectul a fost prins în flagrant delict încercând să introducă în România aproximativ 22 de kilograme de canabis. Drogurile erau ascunse într-un troller, ambalate în 49 de pungi vidate.

„Din materialul probator administrat a reieșit faptul că, persoana în cauză ar fi procurat aproximativ 22 de kilograme de canabis, pe care le-ar fi introdus în România, pe cale aeriană, cu o cursă de linie pe ruta Atena – București.

Drogul de risc, ambalat în 49 de pungi vidate, a fost ascuns într-un troller (bagaj de cală) persoana cercetată fiind prinsă în flagrant delict de către polițiștii de frontieră ai Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni”, a transmis Poliția Română.

Suspectul a fost interceptat pe ruta Atena – București

Operațiunea a fost realizată de Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, în colaborare cu procurorii D.I.I.C.O.T. și polițiștii de frontieră. Suspectul a fost interceptat pe ruta Atena – București.

În primăvara acestui an, un alt bărbat a fost prins în timp ce încerca să introducă substanțele interzise în țară. Bărbatul a folosit o schemă ingenioasă prin care să aducă în București zeci de kilograme de cocaină și canabis, din Spania.

Albanezul a fost arestat pentru 30 de zile

La data de 17 octombrie 2025, procurorii au dispus reținerea suspectului. Poliția Română a informat că „astăzi, 18 octombrie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a persoanei reținute, pentru 30 de zile”.

„La data de 17 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea acesteia pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

Astăzi, 18 octombrie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a persoanei reținute, pentru 30 de zile”, a mai precizat Poliția Română.

Traficanții de droguri încearcă să introducă tot mai des marfa în România, cu avionul. Un traficant din București a rămas fără un colet de 1,3 kilograme de cocaină, după ce a fost prins în flagrant de polițiști.

