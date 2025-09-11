Dezvăluirea surprinzătoare

Numele ei este Diella, care înseamnă „soare” în albaneză, și va fi responsabilă pentru toate achizițiile publice, a anunțat joi prim-ministrul Edi Rama.

În timpul verii, Rama a sugerat că într-o zi țara ar putea avea un ministru digital și chiar un prim-ministru AI, dar puțini s-au gândit că acea zi va veni atât de repede.

La adunarea Partidului Socialist din Tirana de joi, unde Rama a anunțat care miniștri vor fi demiși și care vor rămâne pentru un alt mandat, el a prezentat-o și pe Diella, singurul membru non-uman al guvernului.

„Diella este primul membru care nu este prezent fizic, ci creat virtual de inteligența artificială”, le-a spus el membrilor partidului.

Rolul Diellei în combaterea corupției

Rama a declarat că deciziile privind licitațiile vor fi luate „în afara ministerelor” și plasate în mâinile Diellei, care este „servitorul achizițiilor publice”.

El a spus că procesul va fi „pas cu pas”, dar Albania va fi o țară unde licitațiile publice sunt „100% incoruptibile și unde fiecare fond public care trece prin procedura de licitație este 100% lizibil”.

„Aceasta nu este science fiction, ci datoria Diellei”, a spus el.

Diella a fost deja prezentată cetățenilor albanezi, deoarece alimentează platforma e-Albania a țării, care permite cetățenilor să acceseze aproape toate serviciile guvernamentale în format digital. Ea are chiar și un avatar, apărând ca o tânără îmbrăcată în haine tradiționale albaneze.

Impactul asupra administrației publice

Diella va evalua licitațiile și va avea dreptul să „angajeze talente de aici din întreaga lume”, spărgând în același timp „teama de prejudecăți și rigiditatea administrației”.

Albania s-a luptat mult timp cu corupția, în special în administrația publică și în domeniul achizițiilor publice. Problema a fost evidențiată în mod repetat de Uniunea Europeană în rapoartele sale anuale privind statul de drept.

Rama a câștigat un istoric al patrulea mandat în mai 2025, pe un bilet de aderare la bloc până în 2030.

