În acelaşi timp, tot duminică au loc şi noi alegeri parlamentare în 4 circumscripţii uninominale din Republica Moldova.

Pentru fotoliul de edil al celor peste 700 de localităţi ale Moldovei de peste Prut luptă peste 3.700 de candidaţi. Pentru cele 4 mandate de deputat vacante concurează 29 de candidaţi.

Acesta este primul scrutin electoral după venirea la guvernare a unei coaliţii compuse din socialiştii proruşi ai preşedintelui Igor Dodon şi Blocul ACUM (PAS plus PPDA), declarat proeuropean.

UPDATE 14:30: Până la această oră au votat 134 mii de alegători în Chişinău (18,3%).

UPDATE 13:00: Secțiile de votare s-au deschis astăzi, la ora 7:00. Până la ora 13.00, peste 20% dintre alegători şi-au exercitat dreptul la vot, a anunțat preşedintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, scrie Agerpres.

Preşedintele Comisiei Electorale Centrale a mai transmis că prezenţa la vot la ora 13.00 este cu aproximativ 8% mai mică faţă de alegerile locale din 2015.

Declarațiile făcute de Igor Dodon la ieșirea de la urne

În jurul orei 10:30, preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a votat. După ieșirea de la urne, el a declarat că alegerile locale care au loc duminică în Republica Moldova sunt cele „mai libere şi mai corecte” din ultimii ani.

„Eu cred că în acest an avem alegeri mai libere şi mai corecte, în opinia mea, sincer. Eu consider că, comparativ cu anii precedenţi, chiar şi cu alegerile anterioare, de la începutul acestui an, oamenii se simt mai liberi. Nimeni nu îi presează. Puteţi să mergeţi să spuneţi orice doriţi.

Votaţi pentru cine doriţi! (…) Eu vreau să îi îndemn pe toţi cetăţenii Republicii Moldova să fie astăzi activi, indiferent de localitatea unde locuiesc, fie la ţară, la sat, sau în oraş, în municipiul Chişinău, Bălţi sau alte oraşe. Eu îi îndemn pe toţi să fim activi, pentru că acest vot contează foarte mult. Votul la alegerile locale este o dată în patru ani”, spus Dodon, potrivit Agerpres.

În ceea ce priveşte votul pentru Chişinău, am votat pentru un primar profesionist. Eu consider că e suficientă atâta demagogie la nivelul conducerii acestui municipiu. Noi avem nevoie de un profesionist, de oameni care cunosc şi ştiu ce trebuie să facă pentru municipiul Chişinău şi eu sincer cred şi am siguranţa că poate chiar începând cu ziua de astăzi în Chişinău lucrurile se vor schimba spre bine. Dodon, despre alegerile pentru Chișinău:

Declarațiile făcute de premierul Maia Sandu la ieșirea de la urne

Premierul Maia Sandu a votat în jurul orei 11:40 și i-a îndemnat pe alegători să participe masiv la urne, arătând că principala miză o reprezintă funcţia de primar al municipiului Chişinău.

„Votul dumneavoastră de astăzi ne poate ajuta să consolidăm lupta noastră împotriva sistemului mafiot, pentru că vedem că în ultima vreme că unii reprezentanţi ai acestui sistem mafiot (…) încearcă din răsputeri să îşi continue schemele de corupţie şi la nivel central, şi la nivel local”, a declarat Maia Sandu după ce şi-a exercitat dreptul de vot, potrivit Agerpres.

Guvernul vă poate ajuta, pe cetăţenii Republicii Moldova, dacă dumneavoastră veţi alege primari şi consilieri oameni oneşti, care să continue această luptă pe care am iniţiat-o noi la nivel central şi să se ocupe doar de interesele cetăţenilor în localităţile în care vor fi aleşi Maia Sandu:

Ca de obicei, principala miză a acestor alegeri o reprezintă funcţia de primar general al Chişinăului. Potrivit sondajelor, principalii favoriţi dintre cei 17 candidaţi înscrişi în cursa pentru fotoliul de edil general al capitalei Republicii Moldova sunt Andrei Năstase, liderul PPDA (proeuropean), şi candidatul socialiştilor, Ion Ceban.

Conform rezultatelor ultimului sondaj dat publicităţii la începutul acestei săptămâni, când se mai puteau face publice anchete sociologice, conform legislaţiei în vigoare, cei doi au cele mai multe şanse să acceadă în turul doi al scrutinului, care ar urma să aibă loc la 3 noiembrie.

