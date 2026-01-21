Legea pe care autoritățile de la Kiev au adoptat-o stipulează condițiile în care se poate dobândi cetățenia multiplă, dar și lista țărilor cu care Ucraina acceptă acord de dublă cetățenie, relatează Agerpres.

Cinci state sunt incluse în listă, dintre care trei sunt din Europa, iar două de pe continentul american. În acest context este vorba despre Germania, Cehia, Polonia, Statele Unite ale Americii şi Canada.

România nu se află pe listă, fapt care îi îngrijorează pe românii din Ucraina.

În cazul statelor menționate, cetățenii din Ucraina pot dobândi a doua cetățenie fără să fie obligați să renunțe la cetățenia ucraineană. Actul normativ permite etnicilor ucraineni din acele state să devină cetăţeni ucraineni în procedură simplificată.

Eugen Pătraș, avocat ucrainean de origine română, este de părere că decizia limitării la cinci a listei țărilor pentru care se acceptă dubla cetățenie este o formă de subapreciere a României de către autoritățile de la Kiev.

„Am fi aşteptat ca toate ţările din Uniunea Europeană, care sprijină necondiţionat Ucraina în actualul conflict să fie incluse pe acea listă. În plus poate să fie şi Statele Unite, şi Canada. Mi se pare că ţările care fac parte din Uniunea Europeană sunt tratate discriminatoriu. Cu atât mai mult România. După ruşi, comunitatea de români este a doua din punct de vedere numeric şi, având în vedere sprijinul necondiţionat pe care îl acordă România Ucrainei în actualul conflict şi având în vedere sutele de etnici români care au căzut la datorie pe frontul ruso-ucrainean, era normal, firesc şi de aşteptat ca şi România să fie inclusă pe acea listă”, a declarat, pentru Agerpres, Eugen Pătraş.

Volodimir Zelenski a promulgat legea privind instituirea dreptului la cetățenie multiplă în luna iulie a anului trecut. Guvernul de la Kiev a adoptat, pe 5 noiembrie 2025, lista statelor în care va fi aplicată cetățenia multiplă.

„Se va acorda prioritate acelor ţări care se numără printre cei mai apropiaţi şi mai siguri aliaţi”, a transmis atunci Ministerul de Externe al Ucrainei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE