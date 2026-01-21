Relația transatlantică, „erodată” de Donald Trump

Declarațiile vin în contextul în care președintele american Donald Trump a readus în discuție ideea ca Statele Unite să achiziționeze Groenlanda. Potrivit lui Rasmussen, această abordare afectează grav încrederea dintre aliați și slăbește relația transatlantică.

„Cred că Putin speră că Groenlanda poate fi aisbergul care scufundă NATO”, a spus Rasmussen, citat de CNN. „Trump erodează relația transatlantică și creează o lipsă de încredere”, a mai declarat fostul lider danez, adăugând că Europa ar trebui să se unească și să caute mai multă independență față de parteneriatul cu SUA.

„Pentru mine, este un proces foarte dureros”

Rasmussen a vorbit deschis despre dezamăgirea personală pe care o resimte față de actuala direcție a politicii americane. El a amintit că, de-a lungul carierei sale, a colaborat îndeaproape cu mai mulți președinți ai Statelor Unite.

„Întotdeauna am considerat SUA un lider natural al lumii libere. Așadar, pentru mine, este un proces foarte dureros”, a spus fostul premier, subliniind că mulți dintre aliații europeni gândesc la fel.

Scenariul extrem: „ar fi sfârșitul NATO”

Fostul secretar general al NATO a lansat și un avertisment dur. În opinia sa, un eventual conflict militar inițiat de Statele Unite împotriva Groenlandei ar avea efecte devastatoare asupra alianței.

„Dacă Statele Unite inițiază acțiuni militare împotriva Groenlandei, ar fi sfârșitul NATO”, a spus Rasmussen, idee susținută recent și de actualul premier al Danemarcei. Într-un asemenea scenariu, Europa ar fi nevoită „să-și construiască propriul NATO european” pentru a-și asigura securitatea.

Rasmussen a subliniat cine ar avea de câștigat dintr-o slăbire a relațiilor dintre Europa și SUA. În opinia sa, doar Rusia și China ar profita de pe urma unei astfel de crize.

„Singurii câștigători ai acestei rupturi transatlantice sunt Putin și Xi Jinping”, a declarat el, reluând ideea că miza Groenlandei depășește cu mult granițele unei simple dispute teritoriale.

Donald Trump a declarat public că insula ar trebui să ajungă sub control american, că Groenlanda este „esențială pentru securitatea națională și mondială” și că „nu mai există cale de întoarcere”, fără a exclude explicit folosirea forței. Afirmațiile au provocat reacții dure în Europa, deoarece Groenlanda aparține Danemarcei, stat membru NATO, iar liderii europeni avertizează că o astfel de mișcare ar putea declanșa o criză majoră în interiorul alianței.

