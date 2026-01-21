Comitet de jurați format din trei membri

Comitetul de jurați este format din Eduardo Zuleta (Columbia, președinte), Lawrence Boo (Singapore) și Maxi Scherer (Germania). Compania minieră vrea prin această cerere ca hotărârea favorabilă României, pronunțată de un alt complet în urmă cu aproape doi ani, să fie anulată. Gabriel Resources a solicitat statului român daune în valoare de aproape 6 miliarde de dolari pentru o așa-zisă blocare a investiției în exploatarea aurului de la Roșia Montană. 

Reprezentanții companiei canadiene vor ca, în situația în care cererea de anulare va fi respinsă, să scape măcar de obligativitatea de a achita României cheltuielile de judecată în valoare de 46,8 milioane de lei (9 milioane de dolari). La finalul anului trecut, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat demararea procedurii de executare silită pentru recuperarea acestei sume. În acest scop, în 2024, ANAF a pus sechestru pe pachetul de acțiuni (80,69%) deținut de Gabriel Resources la compania locală Roșia Montană Gold Corporation.  Audierile din perioada 22-23 ianuarie sunt punctul culminat al întregului proces și vor avea loc la sediul ICSID din Washington, SUA. Fiecare parte are la dispoziție trei ore pentru pledoariile orale de deschidere în ziua întâi și 1,5 ore pentru pledoariile orale de respingere, în ziua a doua. Membrii comitetului de jurați vor putea pune întrebări pe toată perioada audierilor.

Audieri în procesul de arbitraj de la Washington, pentru aurul de la Roșia Montană. Cum răspunde România la acuzațiile aduse de Gabriel Resources
Centrul Internațional pentru soluționarea litigiilor privind investițiile, o instituție specializată, cu sediul la Washington DC, care face parte din Grupul Băncii Mondiale. Foto: worldbank.org

Acuzațiile companiei canadiene Gabriel Resources

În esență, cei de la Gabriel Resources acuză conflicte de interese în care s-ar fi aflat cei doi arbitri/jurați care au respins acțiunea companiei miniere. De asemenea, sunt indicate presupuse legături între unul dintre arbitri și casa elvețiană de avocatură care a reprezentat România. „Hotărârea trebuie să fie anulată deoarece majoritatea tribunalului nu a avut calitățile de independență și imparțialitate pe care le impune Convenția ICSID. Secretarul general al ICSID l-a numit președinte pe prof. Pierre Tercier, un cetățean elvețian care a avut multiple legături personale, instituționale și profesionale cu arbitrul desemnat de partea pârâtă (România – n.r.), prof. Zachary Douglas, și cu avocatul pârâtului cu sediul la Geneva, LALIVE, precum și un istoric decizional care favorizează în mod covârșitor statele pârâte în litigiile de investiții. Rezultatul a fost o majoritate a tribunalului lipsită de imparțialitate, contrar celor mai elementare cerințe stabilite în Convenția ICSID”, susțin reprezentanții companiei canadiene.  

Aceștia mai afirmă că profesorul Zachary Douglas nu a dezvăluit că, în timpul arbitrajului, a dobândit cetățenia elvețiană, „care se suprapune cu cea a profesorului Tercier”, fapt care „a refuzat reclamanților și celorlalți membri ai tribunalului posibilitatea de a aborda această schimbare semnificativă a circumstanțelor”. De asemenea, arbitrul Douglas mai este acuzat că nu a dezvăluit că, în timpul arbitrajului, a avut drept client un ONG care a lucrat în opoziție față de cererile de arbitraj ale lui Gabriel și față de proiectul minier, care a fost principalul subiect al arbitrajului. 

În opinia companiei canadiene, tribunalul ICSID nu ar fi fost constituit în mod corespunzător și ar fi existat abateri grave de la normele fundamentale de procedură care garantează fiecărei părți un tratament egal și dreptul de a fi audiată de un tribunal imparțial și independent.

Ce spun avocații României: „acuzații tardive, lipsite de fundament”

Apărătorii statului român susțin, în răspunsul transmis tribunalului, că cei de la Gabriel Resources încearcă să transforme procedura de anulare într-o cale de atac asupra fondului cauzei, lucru expres interzis de Convenția ICSID. 

„Procedura arbitrală a respectat principiile fundamentale ale procesului echitabil: egalitatea armelor, dreptul la audiere și posibilitatea efectivă de a-și prezenta cauza. Reclamanții (Gabriel Resources – n.r.) au beneficiat de un cadru procedural complet și echilibrat. Niciuna dintre circumstanțele invocate tardiv nu ridică vreo îndoială reală cu privire la independența sau imparțialitatea profesorului Douglas și cu atât mai puțin nu îndeplinește standardul strict prevăzut de Convenția ICSID pentru anularea unei hotărâri. (…) Chiar sursele juridice invocate arată că motivul de anulare referitor la constituirea necorespunzătoare a tribunalului a fost rareori invocat și aproape niciodată admis în practica ICSID”, se precizează în documentul-replică al României.

Potrivit acestuia, contestarea imparțialității unui arbitru exclusiv după pierderea arbitrajului este „un motiv serios de îngrijorare și subminează stabilitatea și finalitatea hotărârilor arbitrale”. 

„Acuzațiile tardive formulate împotriva profesorului Douglas sunt lipsite de fundament și trebuie respinse. Reclamanții enumeră o serie de circumstanțe care, în opinia lor, ar genera îndoieli cu privire la independența și imparțialitatea profesorului Zachary Douglas. Niciuna dintre aceste susțineri nu rezistă unei analize obiective și rezonabile. 

Se bazează pe speculații, interpretări forțate și conexiuni îndepărtate, fără a demonstra existența unei legături concrete, directe și relevante între profesorul Douglas și părțile din arbitraj. În mod constant, practica ICSID arată că simpla existență a unor activități profesionale anterioare, a unor legături academice sau a unor contacte indirecte nu este suficientă pentru a demonstra o lipsă manifestă de imparțialitate. (…) De asemenea, dobândirea cetățeniei elvețiene de către profesorul Douglas nu are nicio relevanță juridică. Naționalitatea arbitrului nu creează, în sine, vreo prezumție de părtinire față de statul român”, se susține în răspunsul părții române, care remarcă faptul că cei de Gabriel Resources „au abandonat orice critică” referitoare la Pierre Tercier, președintele comitetului de arbitri, de la procesul de fond.

Audieri în procesul de arbitraj de la Washington, pentru aurul de la Roșia Montană. Cum răspunde România la acuzațiile aduse de Gabriel Resources
Profesorul Zachary Douglas. Foto: 3vb.com

Apărătorii României mai spun că activitatea profesorului Douglas, pentru organizația Friends of the Earth UK, cea care ar fi exprimat poziții împotriva proiectului minier de la Roșia Montană, nu are nicio legătură cu cauza, nu a fost parte în arbitraj, nu a intervenit și nu a avut vreun rol procedural sau substanțial. 

„Faptul că profesorul Douglas a reprezentat această organizație în litigii complet diferite, fără legătură cu România sau cu proiectul Roșia Montană, nu poate genera, pentru un observator rezonabil, vreo aparență de părtinire. În mod similar, susținerile referitoare la activitatea altor membri ai baroului Matrix Chambers sau la sprijinul acordat de firma Lalive unui program academic sunt irelevante și lipsite de orice impact asupra imparțialității arbitrului”, se mai afirmă în documentul citat.

România vrea alte cheltuieli de judecată

În legătură cu acuzația că tribunalul și-ar fi depășit competența, reprezentanții părții române susțin că acesta „s-a pronunțat exclusiv asupra pretențiilor formulate de părți și în limitele mandatului său stabilit prin Convenția ICSID și tratatele aplicabile”. De asemenea, la afirmația potrivit căreia „ar fi existat abateri grave de la reguli fundamentale de procedură”, avocații români precizează că „pentru a justifica anularea, o abatere procedurală trebuie nu doar să existe, ci să fie gravă și să fi afectat în mod real dreptul părții la un proces echitabil”. 

„Reclamanții au avut posibilitatea deplină de a-și prezenta cazul, de a depune probe, de a formula argumente și de a participa la audieri. Nicio probă relevantă nu a fost exclusă în mod arbitrar. Tribunalul a analizat toate susținerile esențiale și a motivat în mod corespunzător concluziile sale. Faptul că nu sunt de acord cu aceste concluzii nu echivalează cu o încălcare procedurală”, mai susțin aceștia.

În acest condiții, România a solicitat comitetului să respingă în totalitate cererea de anulare a hotărârii arbitrale, să respingă cererea alternativă de anulare parțială, în legătură cu cheltuielile de judecată de la fond, respectiv să oblige Gabriel Resources la plata integrală a costurilor procedurii de anulare, inclusiv onorariile și cheltuielile suportate de statul român. Apărătorii României sunt reprezentanți a două case de avocatură din Elveția și România, care au activat și în prima etapă a arbitrajului, LALIVE și LDDP. 

Avocații români sunt Crenguța Leaua, Andreea Simulescu, Liliana Deaconescu, Andra Soare-Filatov și Corina Tănase. Cei de la Gabriel Resources sunt reprezentați de două case de avocatură din SUA: White & Case LLP și Gibson Dunn. La audieri și-au anunțat prezența și patru reprezentanți ai companiei miniere, printre care și CEO-ul român Dragoș Tănase.

localitate-rosia-montana-Dorin TimoneaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Rezumatul etapei a 22-a din Superliga: Craiova și Dinamo conving, FCSB pedalează în gol

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul anului: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul anului: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena politică din România, dar la așa ceva chiar nu s-ar fi așteptat cineva! „Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate”. Ce l-a deranjat atât de mult pe liderul PSD
Unica.ro
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena politică din România, dar la așa ceva chiar nu s-ar fi așteptat cineva! „Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate”. Ce l-a deranjat atât de mult pe liderul PSD
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
Elle.ro
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
gsp
„Love my girls”. A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
GSP.RO
„Love my girls”. A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
Gabriela Ruse reușește performanța carierei la Australian Open!
GSP.RO
Gabriela Ruse reușește performanța carierei la Australian Open!
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Indemnizație creștere copil în 2026. Ce acte sunt necesare la dosar
Știri România 13:06
Indemnizație creștere copil în 2026. Ce acte sunt necesare la dosar
Obținerea unui cazier judiciar în 2026. Ce acte sunt necesare
Știri România 12:36
Obținerea unui cazier judiciar în 2026. Ce acte sunt necesare
Parteneri
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin. Petrecere cu ștaif la Athenee Palace
Adevarul.ro
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin. Petrecere cu ștaif la Athenee Palace
Ce se întâmplă cu Ciprian Deac, înainte de a primi noua ofertă: „E supărat! Poate are dreptate”
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Ciprian Deac, înainte de a primi noua ofertă: „E supărat! Poate are dreptate”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
David Beckham, prima reacție după declarațiile șocante făcute de fiul său, Brooklyn. Fostul fotbalist a intervenit în scandalul din familia lui: „Poate fi periculos...” Video
Elle.ro
David Beckham, prima reacție după declarațiile șocante făcute de fiul său, Brooklyn. Fostul fotbalist a intervenit în scandalul din familia lui: „Poate fi periculos...” Video
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Unica.ro
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Vedeta noastră a ajuns de urgență la spital, iar medicii au băgat-o în operație: „Sună sperietor și chiar îți trebuie curaj să semnezi pe proprie răspundere că...”.Prin ce a putut trece
Viva.ro
Vedeta noastră a ajuns de urgență la spital, iar medicii au băgat-o în operație: „Sună sperietor și chiar îți trebuie curaj să semnezi pe proprie răspundere că...”.Prin ce a putut trece

Monden

Cum a apărut mama lui Radu Drăgușin la cununia civilă a fiului ei. Cine sunt părinții fotbalistului
Stiri Mondene 14:00
Cum a apărut mama lui Radu Drăgușin la cununia civilă a fiului ei. Cine sunt părinții fotbalistului
Ce spune Brigitte Pastramă despre situația în care se află fiica adoptivă a lui Ilie Năstase. Charlotte a ajuns pe străzi. „Eu am mai văzut odată un scandal”
Stiri Mondene 13:30
Ce spune Brigitte Pastramă despre situația în care se află fiica adoptivă a lui Ilie Năstase. Charlotte a ajuns pe străzi. „Eu am mai văzut odată un scandal”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Băiat de 15 ani, găsit îngropat într-o grădină din Timiş. Alţi doi minori, suspectaţi că l-au ucis
ObservatorNews.ro
Băiat de 15 ani, găsit îngropat într-o grădină din Timiş. Alţi doi minori, suspectaţi că l-au ucis
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Parteneri
Gabriela Ruse reușește performanța carierei la Australian Open!
GSP.ro
Gabriela Ruse reușește performanța carierei la Australian Open!
Îi adresează cea mai dureroasă întrebare a momentului lui Cristi Chivu: „DE CE? E o problemă încercuită cu roșu”
GSP.ro
Îi adresează cea mai dureroasă întrebare a momentului lui Cristi Chivu: „DE CE? E o problemă încercuită cu roșu”
Parteneri
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Mediafax.ro
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
StirileKanalD.ro
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Wowbiz.ro
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Comunitatea medicală este îndoliată! Paramedicul Aurel Păcurar s-a stins din viață la doar 43 de ani
KanalD.ro
Comunitatea medicală este îndoliată! Paramedicul Aurel Păcurar s-a stins din viață la doar 43 de ani

Politic

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Mugur Isărescu: ce se întâmplă cu bugetul României pentru 2026
Politică 12:34
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Mugur Isărescu: ce se întâmplă cu bugetul României pentru 2026
Rareș Bogdan a dat semnalul revoltei în PNL împotriva lui Ilie Bolojan: „Din momentul ăsta voi vorbi”
Politică 20 ian.
Rareș Bogdan a dat semnalul revoltei în PNL împotriva lui Ilie Bolojan: „Din momentul ăsta voi vorbi”
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
60 de milioane de euro! Suma astronomică pe care Antena 1 ar putea ajunge s-o plătească fără România la CM de fotbal! Exclusiv
Fanatik.ro
60 de milioane de euro! Suma astronomică pe care Antena 1 ar putea ajunge s-o plătească fără România la CM de fotbal! Exclusiv
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința