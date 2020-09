Știri România Alegeri locale 2020. Ce reguli trebuie respectate, cum e detectat votul multiplu și ce se întâmplă dacă nu funcționează tabletele De Cristina Radu, Vlad Chirea (foto), . Ultimul update Sâmbătă, 19 septembrie 2020, 17:21

Peste 22.000 de tablete necesare organizării alegerilor locale din 27 septembrie au fost distribuite de Serviciul de Telecomunicații Speciale operatorilor de calculator din fiecare secție de votare. Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot (SIMPV) verifică dacă un alegător are sau nu drept de vot și semnalează încercarea de vot multiplu. STS are și o soluție de avarie pentru verificarea dreptului de vot, în cazul în care tableta se strică sau nu mai are conexiune la internet.