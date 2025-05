Nicușor Dan a obținut 8 voturi

Din cei 758 de alegători înscriși pe listele permanente s-au prezentat 144. Alte 18 persoane au votat pe liste suplimentare.

Câștigător detașat al alegerilor din Măguri, județul Timiș, a fost George Simion, care a obținut 102 din cele 160 de voturi valabil exprimate (63,75%). Pe locul doi, cu 24 de voturi și un procent de 15%, s-a plasat Crin Antonescu, iar pe trei a fost Victor Ponta, cu 19 voturi (11.88 %).

Nicușor Dan a avut la Măguri opt voturi, plasându-se pe locul patru. Au mai obținut câte două voturi Elena Lasconi, Daniel Funeriu și Sebastian Popescu. Cristian Terheș a luat un vot, iar ceilalți candidați au bifat 0 la Măguri.

Secția de votare din satul Măguri

„Nu mai avem pensii, nu mai avem nimic”

În Măguri, multe case sunt goale. Satul se populează de obicei în luna august, când vin acasă „stranierii”. În ziua alegerilor prezidențiale, pe strada principală grupuri de oameni stăteau în fața caselor la povești sau pentru a juca remi.

Recomandări Primul sondaj înaintea turului 2 al alegerilor prezidențiale, prezentat de Nicușor Dan. La ce diferență este față de George Simion

Primul popas îl facem în fața unei porți în care două doamne stau „la givan”. Intrăm direct în subiectul alegerilor prezidențiale și al așteptărilor de la noul președinte. „Să dea, mami, Dumnezeu să fie totul bine!”, spune una dintre vârstnice.

„Nu ne prea interesează, că am rămas fără bani”, intervine a doua femeie. „Ba, ne interesează. Să vină altul mai bun să ne dea și nouă pensii. Am avut 15 ani (n.r. lucrați), ne-au tăiat 6 luni, nu mai avem pensii, nu mai avem nimic. Apoi, până să stai pe baza copiilor, să-ți trimită copiii, mori de foame”, mai spune femeia, care spune că a muncit filatoare la Industria Textilă Lugoj (ITL).

Refuză să-și dezvăluie favoritul

Concret, de la noul președinte al României femeia își dorește „să fie un președinte bun, să îi fie milă de popor și să aibă grijă de lume”.

„De-aia votăm. Să vină în țara noastră mai bine, să fie mai bună, să dea locuri de muncă mai bune, să muncească tineretul. Favorit… ar fi unul, dar nu îl spun”, adaugă bătrâna, ai cărei copii sunt în Spania.

Femeia din Măguri este nostalgică a comunismului, în special a liderului suprem. „Să dea Dumnezeu să fie bine. Aia vrem și noi că am ajuns tare rău. De când a murit Ceaușescu, să știți că tare rău am fost. Era mai bine, n-am avut nevoie să mergem în țări străine. Am avut servicii, copiii noștri au fost la școli, era respect, era multă educație, dar acum nu poți să ieși seara pe stradă că îți dă în cap lumea”, mai spune femeia din Măguri.

Recomandări Nicușor Dan vs George Simion. Ce au spus la prima confruntare înaintea turului 2 al alegerilor prezidențiale, la Congresul BNS

„Să dea Dumnezeu să fie bine”, spune femeia

„Dacă am intrat în Schengen, să fim egali cu Schengenul”

În zonă își face apariția și un bărbat care spune că lucrează în Germania, la un depozit. Este venit în România pentru o scurtă perioadă și se pregătește să se întoarcă printre nemți.

Aștept să iasă cineva care să mărească salariile, să mărească pensiile și alocațiile. Dacă am intrat în Schengen, să fim egali cu Schengenul măcar. Să nu mai lucrăm în străinătate, să lucrăm în țara noastră. Sunt de mulți ani în Germania. E mai frumos la noi în țară, dar plecăm ca să facem o situație la copiii noștri. Dacă erau și salariile convenabile… dar eu văd niște prețuri aiurea aici, în România. E mai scump ca în Europa”, spune bărbatul.

Acesta afirmă că munca sa este plătită în Germania cu 2.500 – 2.600 de euro lunar.

De la „niciunul nu-i bun” la „vrem o schimbare”

O sută de metri mai în față, așezați în jurul unei mese, patru bărbați joacă remi. Fac o pauză de la joc pentru a face analiza candidaților și a alegerilor prezidențiale reluate. „Numa român să nu fii și să pui pe hoții ăștia. Niciunul nu-i bun. Au mâncat țara de 35 de ani și o mai mâncă. Prima dată își fac ei buzunarele pline și dacă rămâne ne mai dau și nouă, dacă nu, nu. Eu nu m-am dus la vot și nici nu am să votez pe nimeni”, spune primul bărbat de la masa de joc.

Recomandări Ce cred candidații la Președinție despre căderea leului. George Simion: „Anumite companii au pariat împotriva leului” / Nicuşor Dan: „Am avut acelaşi efect după alegerile din noiembrie”

Primul vorbitor este întrerupt de un alt localnic. Acesta e hotărât. Vrea o schimbare. „De 35 de ani tot în clica asta suntem cu PSD-ul, PNL-ul. Vrem și noi o schimbare, dacă se poate o schimbare în bine, dar nu cred. Noi încercăm. Dacă se poate, bine, dacă nu… Sistemul ăsta nu se mai oprește, dom’le. Atât am avut de spus”, spune jucătorul numărul 2.

Întrebat cum vede anularea alegerilor prezidențiale din iarnă, bărbatul din Măguri știe vinovatul: „tot sistemul”: „Așa ceva nu a existat în toată Europa. Le dă pensii din alea, cum le zice, speciale la CCR și le dă salarii mari și nouă ne dă 1.200 de lei după 30 de ani de muncă”.

O viață mai bună, „dar nu de la domnul Simion”

Între bărbații de la masă spiritele se încing și încep să discute în contradictoriu în limba romani. Îi vine rândul unui alt bărbat de la masă să își spună opțiunea politică.

„Noi așteptăm o viață mai bună, dar nu de la domnul Simion”, spune bărbatul, întrerupt brusc: „Nici de la Ponta”. „Ponta, da. Ponta merită”. „A fost prim-ministru nu a făcut nimic. Vedeți cum se recunoaște sistemul? Nu vrea schimbare…”.

„Ce schimbare? Așa am făcut cu Iohannis. Hai să schimbăm și 10 ani ne-a omorât Iohannis. Ponta ce a promis când a fost prim-ministru… n-a tăiat nimic, a ridicat alocațiile copiilor, a ridicat pensiile. Simion îl bagă pe Georgescu și Georgescu… acum era să vorbesc ceva. Ei cred că dacă vine Simion curg dolarii, euro pe stradă, nu mai plătesc curentul, nu mai plătesc nimic”.

În ciuda discuțiilor contradictorii și a viziunilor politice diferite, bărbații de la masă reușesc să depășească momentul, să rămână prieteni și să continue jocul.

Toți sunt hotărâți, vor schimbare

„Să nu ne lase să murim de foame”

Păreri contradictorii, dar fără dușmănii, sunt și într-un grup de femei. În timp ce o localnică spune că îi este și frică să mai meargă la vot, o bătrână se laudă că a fost deja.

„Acuma așteptăm să vedem ce o fi. Să fie bine. Să nu ne lase să murim de foame, să ne crească pensiile. Să nu se întâmple năcaz în țară, să nu fie război”, sunt așteptările femeii. Bătrâna spune că tinerii din Măguri sunt plecați „pe dincolo”.

„Știe Dumnezeu cum trăiesc și pe acolo, că nemții îi pune să lucre oriunde și ei lucră ca să își poată ține familiile”, spune femeia care se teme să meargă la vot.

Grupul de femei din Măguri suspină după vremea comunismului, când au fost construite multe case din localitate. „Ieșeam din școală și ne băgam la lucru și trăiam. Casele le-am făcut pe vremea lui Ceaușescu. Am avut salariu 400-500 și tot am făcut casa. A fost țara bogată. Acuma unde-i țara, la ei în buzunar?”, spune una dintre femei.

Când li se reamintește că în vremea comuniștilor nu puteau vorbi liber ca acum, femeile sunt de acord. „Acuma degeaba vorbim liberi dacă murim de foame”, concluzionează una dintre vârstnice.

Localnicii din Măguri suspină după vremea comunismului

„Românu-i tot român. Parșiv, într-un cuvânt”

Un bărbat ieșit în fața casei sale din Măguri se declară resemnat. Alegerile sunt „tot așa cum au fost înainte” pentru că „suntem români”. „Dacă înțelegi vorba românească, românu-i tot român. Parșiv, într-un cuvânt. Te vorbește în față de bine și în spate de mușcă. Ăsta e românul nostru. Sarea și marea promit la televizor și când ajunge pe funcție uită de unde a plecat”, spune bărbatul.

De la președinte, bărbatul așteaptă să schimbe ceva, „ceea ce a fost rău să se arunce în spate”. O părere despre președinții de până acum? „Nu, nu. Te rog frumos să nu mă întrebi, nu vreau să spun așa ceva. Dar nu e bine. Nu o să fie bine nici acum”, mai explică localnicul de la Măguri.

Are și un exemplu de situație care îl face să fie resemnat. „WC-urile noastre sunt în spate. Nu poți să faci o baie. Cum să dau drumul pe șanț. Mă obligă să fac fosă și de unde bani? Din pensia de 1.300? Dezamăgire completă”, spune bărbatul, cu lehamitea alegătorului care pare că nu mai știe ce să aleagă pentru „o schimbare”.

Urmărește în fiecare zi seria de materiale dedicate finalei prezidențiale – „Nicușor Dan vs George Simion”!

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Primul sondaj înaintea turului 2 al alegerilor prezidențiale, prezentat de Nicușor Dan. La ce diferență este față de George Simion

Urmărește-ne pe Google News