Alegeri Twin Peaks într-un sat din Munții Buzăului. Locuitorii s-au culcat cu un nou primar, care avea avans de 6 voturi, și s-au trezit cu primarul în funcție, fost milițian, care a câștigat cu 4 voturi!

6 voturi.



Cu 6 voturi în plus în favoarea sa după numărarea paralelă din secțiile comunei Bozioru, Marian Spătaru a declanșat fiesta.



Și poți da muzica oricât de tare acolo, ai puțini vecini pe care să-i deranjezi. Iar ei, munții Buzăului, mai scunzi și mai pașnici, n-o să-ți facă reclamație.



Candidatul PRO România, care îl învingea pe primarul ultimilor 8 ani, Valentin Grigore, avea și unde să declanșeze fiesta. Căci barul din inima localității e al lui. Aici, după aproape o săptămână, amintirile par încă mahmure după respectiva noapte.



Căci cele 6 voturi de cu seară în favoarea lui Marian Spătaru au ajuns, dimineața, 4 voturi în favoarea primarului în funcție, Valentin Grigore.

606 voturi s-au înregistrat, oficial, la Bozioru: 192 – Grigore, 188 – Spătaru

“Oricum s-a așternut liniștea”

“Da, a fost petrecere aici”, spun 2 bărbați și o femeie care se feresc de primele raze ale toamnei sub umbreluța terasei lui Spătaru. Printre ei e și un tânăr care a fost membru într-o comisie, însă care nu vrea să fie pozat, “nu vrem să ne legăm și mai tare la cap, că oricum s-a așternut liniștea”.



Recomandări Restricții în București: Restaurantele, cinematografele și teatrele se închid de mâine. Purtarea măștilor, obligatorie în apropierea școlilor

Bărbat stând la barul din centrul satului, deținut de Marian Spătaru

“Seara, asta e imaginea pe care au văzut-o toți, domnul Spătaru și dom primar au dat mâna, împreună cu ceilalți doi candidați. L-au felicitat toți pe Spătaru, care câștigase la 6 voturi”.



Ce s-a întâmplat după? Băiatul din comisie arată o poză primită pe WhatsApp cu un proces-verbal plin de mâzgălituri. “Noi credem că acolo, la BEC, biroul electoral de circumscripție, s-a întâmplat ceva”.



Dar ce?



Din totalul de 606 persoane care au votat în comuna Bozioru, 97 au venit de pe listele suplimentare.

“Nu am cum să dovedesc nimic”

Marian Spătaru îi răspunde la telefon vânzătoarei de la tejghea. E de acord să vorbim, dar nu e-n sat. Rămânem la telefon.



Recomandări Protecția Copilului din Sectorul 6: șampanie Moet pentru protocol, restanțe la bani pentru angajați

Afișul electoral al lui Marian Spătaru

– Domnule Spătaru, ce s-a întâmplat peste noapte?

– Pot să vă confirm că e așa cum știți, adică, la numărătoarea din secții, ieșise că am 6 voturi în plus. Am dat mâna, am fost felicitat de dom primar. Pe la ora 3 noaptea, am aflat că dânsul a câștigat cu 4 voturi.

– Oamenii din sat acuză fraudarea alegerilor.

– Știți, eu nu pot să acuz asta. Nu am dovezi. Dar pot să reproșez altceva, o lipsă de transparență.

– Așa.

– De exemplu, ce m-a supărat a fost că, la sosirea la BEC-ul din comună, reprezentanții partidelor nu au intrat. Au rămas pe dinafară. Acolo li s-a spus, de către oamenii primarului, că nu pot intra atât de mulți, fiindcă este spațiu mic și trebuie să respecte distanțarea COVID.

– Și ce au făcut? Au plecat?

– Da. Oamenii au plecat.

“Doamnele de la BEC au numărat exact voturile”



Primarul Valentin Grigore e de negăsit la Primărie, apoi refuză dialogul.

Recomandări În România au murit mai mulți oameni în centrele de bătrâni și copii și adulți cu dizabilități decât au murit în Slovenia plus Lituania

Valentin Grigore – PSD

“Vă spun sincer, mă bucur pentru mine, dar sunt îngrijorat pentru Marian. Sper să fie bine după un asemenea șoc (…) Eu când am auzit primele rezultate, că am pierdut, mi-am strâns lucrurile și am plecat acasă. După două ore am primit telefon că doamnele de la BEC, după ce au numărat exact voturile, m-au declarat pe mine primar”, a declarat el în presa locală, pentru buzoienii.ro.

Grigore este fost ofițer de poliție, ajungând în structuri încă de dinainte de ‘89.

Într-un video făcut de pagina de Facebook Liber în Buzău, circa 20 de persoane îl contrazic. “Eu am fost și la BEC, însă ne-au zis să plecăm înainte să valideze rezultatele”, spune o femeie.

Nici președintele BEC Bozioru n-a fost de găsit, intrând în concediu după votare. Libertatea a trimis un set de întrebări către BEC și va publica răspunsurile imediat după ce le va primi.



Prin pietriș către trovanți

Departe de un conflict pe care pare că până și adversarii primarului îl vor stins sunt oamenii, care nu vor să renunțe la întrebări.



Ciudat, nu? Să te referi prin “departe” chiar la oamenii aflați la două case, trei garduri și un drum de ei, de conducători.



Gianina, la întâlnirea cu Libertatea

Gianina stă în Ulmet, poate cel mai cunoscut sat din cele 10 care formează comuna. Cunoscut fiindcă aici sunt trovanții din Munții Buzăului, “babele de la Ulmet”, formațiuni din gresie care atrag, anual, mii de turiști.



Ca să ajungem la ea, folosim unicul drum care duce în sat, ea locuind la drumul principal. Asfaltat câteva sute de metri, apoi, după indicatorul de intrare – înainte de a ajunge la primele case – continuat cu pietriș. Pietriș ce însoțește indicatoarele învechite pe care se mai ițește, scrijelit, “Babele”.



“De asta accept să vorbesc cu voi, pentru că noi chiar nu mai putem”, spune ea. E venită acum vreo 10 ani din Călărași, din oraș. “Când m-am mutat aici, am crezut că am venit la capătul lumii. Dar am spus că poate se va rezolva ceva. Că vom primi măcar un drum asfaltat și apă curentă”.



N-au.



Un mesaj în lut

Apă pentru toți e doar la fântâna cu mesaj. “Donat de familia Bercu V. Constantin și fii(i) lor de pomenirea lor XX anul 1989”.



Mesajul scris pe fântâna din mijlocul satului Ulmet

Pentru unii, fântâna de la prima răscruce din Ulmet e parcarea unde-și pot lăsa mașina. Cu grijă, să n-o pună sub fostul cămin cultural ce stă să cadă, altfel sunt mari șanse să se întoarcă pe jos.



Pentru alții, e singura sursă de apă.



“Noi am reușit să ne facem un bazin și ne tragem apă de acolo. Dar oamenii în vârstă, nu, ei își iau, în continuare, apa de aici”, adaugă Gianina.

O rulotă își face cu greu loc pe drumul îngust și neasfaltat



I se confirmă toate plângerile. O autorulotă venită la trovanți se târâie, cu greu, pe sub nuci și arini, împroșcând pietriș și praf. În spatele colbului, o doamnă roșcată zdrăngăne, parcă să ne atragă atenția, o găleată goală.



Fără să fie întrebată, închide discuția neîncepută. “Păi de unde să luăm?!”.



O localnică venită după apă la fântână

Și, întorcându-ne spatele, ne lasă cu același mesaj zgâriat în lut. Și cu o poveste: un bărbat cu pământ uscat în palme scrie, cu un cui ruginit, mesajul că toți pot lua apă la liber din fântâna ridicată de el. Peste trei decenii și cel puțin 7 mandate, sătenii încă îi mulțumesc aceleiași perechi de mâini.



Și se întreabă dacă noaptea de duminică spre luni ar fi putut aduce și o altă pereche de mâini muncitoare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 19

Citeşte şi:

Mai puțin de jumătate din populația Marii Britanii va fi vaccinată. Ideea că toți oamenii vor fi imunizați este ”greșită”, anunță un înalt oficial

PARTENERI - GSP.RO Florin Răducioiu a spus adevăratul motiv al divorțului de soția lui, după 23 de ani de relație

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Cum se falsifică testele COVID-19! O asistentă a fost prinsă în fapt. Mii de oameni, în pericol

HOROSCOP Horoscop 6 octombrie 2020. Capricornii sunt preocupați de muncă, dar îi interesează poziția pe care o ocupă

Scoala9.ro Povestea lui Dorin Ioniță, personajul principal din documentarul Profu’: „Să fii un profesor bun e identic cu a fi un medic bun”