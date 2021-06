Alarma s-a dat, miercuri dimineața, în jurul orei 09.00, când o persoană aflată în evidența instituției, i-a sunat pe angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Iaşi și le-a spus că va plasa o bombă în clădire. Imediat au fost alertate autoritățile.

„Dimineața un asistent social de la noi a primit un telefon de la o persoană care este în evidența direcției și are un copil într-o măsură de protecție specială. Este o persoană care are multiple internări la Socola, nu este prima dată când face scandal și este violent. A spus că în jumătate de oră vine și pune o bombă. În mod firesc am anunțat organele competente care sunt acum la fața locului, s-a evacuat clădirea, s-a stabilit un perimetru de peste 100 m și se verifică clădirea”, a declarat Ion Florin, directorul DGASPC Iași pentru ziarul Libertatea.

Acesta a mai precizat că în acest moment activitatea instituției este întreruptă.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție care au securizat zona, de asemenea, traficul este întrerupt. Echipajele dunt formate din polițiști de la serviciul de ordine publică și de cei de la serviciul pirotehnic.

„În jurul orei 9.15 am fost sesizați de angajatul unei instituții despre faptul că o persoană a amenințat că va plasa o bombă. Polițiștii fac verificări, iar în funcție de cele constatate se vor lua măsurile legale”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

Între timp autorul apelului telefonic nu a fost găsit.



