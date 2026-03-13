Ce s-a întâmplat pe lacul Vidraru

Se pare că barcă s-a scufundat în lacul de acumulare Vidraru, iar combustibilul aflat în rezervor a ajuns la suprafața apei, potrivit paginii Aventuristic, care a publicat imagini de la fața locului.

Pentru a limita poluarea, Hidroelectrica a instalat un baraj absorbant între versanții lacului, care să oprească răspândirea peliculei de produse petroliere, mai scrie Aventuristic.

De asemenea, în zonă au loc intervenții tehnice la grilajul de la golirea de fund nr. 1 a lacului Vidraru. Pentru îndepărtarea depunerilor, aerul este suflat sub presiune sub apă, operațiune care produce un vârtej puternic la suprafață. Lucrările se desfășoară în timp ce echipele încearcă să limiteze efectele poluării cu produse petroliere apărute în lac.

Se intervine de urgență pentru limitarea poluării

Potrivit prefectului Ioana Făcăleață, instituțiile responsabile au primit sarcina de a interveni imediat pentru izolarea și neutralizarea poluării.

„Am convocat de urgență Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Argeș pentru a dispune toate măsurile necesare în urma unei poluări apărute în lacul de acumulare Vidraru”, a anunțat Ioana Făcăleață pe Facebook.

În cadrul ședinței, autoritățile au decis mai multe măsuri urgente pentru a limita impactul incidentului. Printre acestea se numără izolarea și stoparea poluării, dar și prevenirea propagării acesteia în aval de baraj.

Calitatea apei va fi monitorizată

Operatorul Aquaterm AG 98 SA trebuie să monitorizeze permanent calitatea apei și să informeze rapid populația dacă apar probleme.

Totodată, mai multe instituții au fost mobilizate pentru a urmări evoluția situației, inclusiv Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Județean de Poliție, Direcția Sanitară Veterinară și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea.

Echipele de intervenție au început deja lucrările pentru izolarea sursei de poluare. Potrivit autorităților, operațiunile vor continua până când riscurile pentru mediu și populație vor fi eliminate complet.

Primele informații arată că poluarea ar fi fost provocată de scurgeri de combustibil de la o ambarcațiune aflată pe lacul Vidraru.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE