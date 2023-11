De mai bine de 17 ani, Alexandru-Constantin Ene, 19 ani, din București, se luptă cu o formă de cancer care, de mai multe ori, i-a atacat coloana vertebrală. Băiatul – care timp de un an a fost paralizat – a rezistat în toți acești ani cumpliți încărcați de durere, dar și de speranță, la trei asalturi ale îngrozitoarei boli. Acum, un al patrulea atac al maladiei a dus la apariția pe coloana vertebrală a trei tumori de dimensiuni milimetrice pe care oncologii turci vor să le distrugă cu ajutorul imunoterapiei. Procedura are însă un preț prohibitiv pentru părinții băiatului: 200.000 de euro, bani de care Alex are nevoie urgent!

Alex are trei tumori pe coloana vertebrală

Un control de supraveghere a bolii care a mușcat prima oara din trupul băiatului pe când acesta avea 2 ani, a arătat că vertebra T7 este atinsă de o tumoră de dimensiuni milimetrice (16 mm/22 mm). Se întâmpla în luna noiembrie a acestui an după ce Alex – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – trecuse deja prin cinci cure de imunoterapie care păreau să-i fi curățat complet organismul de orice urmă tumorală.

Specialiștii turci de la „Amerikan Hastanesi”, din Istanbul, cei care îl tratează pe Alex din 2017 după ce sistemul medical românesc i-a dat șanșe zero de supraviețuire băiatului, au gândit un protocol medical care a inclus cinci cure de radioterapie, dar și tratamente de susținere pe care Alex le-a făcut pe durata unei săptămâni, în Turcia. Asta pentru că investigațiile computerizate au arătat, din nefericire, că pe coloana vertebrală a băiatului nu era doar acea tumoră pe vertebra T7, ci erau și alte două formațiuni tumorale, tot milimetrice care au „mușcat” din vertebrele T4 și T10! Un al patrulea atac al bolii care îl chinuie de 17 ani lungi cât o viață de om!

Recomandări REPORTAJ. ZIUA CEA MAI LUNGĂ A LUI LAURENȚIU. Confundat cu unul dintre suspecții crimei de la Sibiu, încătușat și bătut, bărbatul din Dolj vrea acum să dea Poliția în judecată: „Mă împrumut de bani, dar nu-i las!”

Patru cure de imunoterapie, 200.000 de euro

O lovitură cruntă, năsprasnică, pentru Alex și pentru părinții lui, care abia plătiseră, cu ajutorul prietenilor Fundației Ringier România, dar și al altor oamenilor cu suflet care le-au sărit în ajutor, doar 900 de euro din cei 15.000 de euro, sumă datorată spitalului pentru cele cinci cure de radioterapie stereotactică prin care băiatul a trecut. Un copil aflat în programele umanitare ale fundației încă din 2017, răstimp în care în ajutorul lui Alex au sărit oameni din toate colțurile țării și chiar ale lumii care au trimis în conturile lui peste 85.000 de lei!

Acum, de parcă suferințele nu ar fi fost îndeajuns, lucrurile sunt mult mai complicate și din punct de vedere financiar pentru Alex – care se luptă cu a patra răbufnire a cancerului -, pentru că radioterapia, care a costat 15.000 de euro, nu s-a dovedit a fi „arma” potrivită. Un tratament din care părinții lui Alex au reușit, cu toate eforturile făcute și cu tot sprijinul primit, să plătească până acum doar 9.000 de euro…

Noua schemă de tratament gândită de oncologii de la „Amerikan Hastanesi” sunt patru cure de imunoterapie care costă cel puțin 200.000 de euro, o sumă fabuloasă care pune și mai mult în talerele unei balanțe strâmbe viața lui Alex și banii pentru tratament!

Recomandări În plină campanie de PR privind majorarea pensiilor, PSD și PNL nu au bani să plătească, de patru luni, tichetele de călătorie ale pensionarilor

„Nu mă pot uita în ochii lui Alex și să-l privesc cum îl răpune boala pentru că nu avem bani”

„Prima etapă a tratamentului, radioterapia, s-a încheiat fără ca acele trei tumori descoperite pe coloana băiatului nostru să poată fi distruse… Este un alt moment extrem de greu din viața noastră… Acum, o luăm din nou de la capăt, tot cu speranțe uriașe… Un nou plan medical, o nouă etapă… Imunoterapia, de la care așteptăm totul. Adică o nouă vindecare pentru că, genetic, se poate. Însă suntem extrem de speriați pentru că nu vom putea strânge cei 200.000 de euro necesari acestei proceduri care îi poate salva viața copilașului nostru. Fără acei bani, nu știu ce vom face… Nu mă pot uita îi ochii lui Alex și să-l privesc cum îl răpune boala pentru că nu avem bani. De aceea, vă rog din tot sufletul, vă implor să ne fiți iar alături și să-i oferim viața lui Alex! Lansez un strigăt de ajutor și către orice specialist din țară care mi-ar putea salva copilul, pentru că statul român poate cumpăra acest medicament necesar imunoterapiei, dar trebuie descoperită unitatea medicală unde poate fi administrat sub anestezie, în condiții de ATI!

„Avem nevoie ca de aer de cei 200.000 de euro!”

Chiar dacă investigațiile suplimentare au confirmat „neuroblastom”, acum Alex este încadrat genetic mult mai favorabil și cu șanse mult mai mari de vindecare. Dacă în 2017, când am ajuns prima dată la Istanbul (n.r. – la „Amerikan Hastanesi) Alex avea șanșe între 0 și 10%, acum pronosticul este de peste 80%. Avem nevoie ca de aer de peste 200.000 de euro (n.r. – medicamentele, administrarea lor, spitalizarea…) pentru cele patru cure de imunoterapie)”, este apelul de suflet pe care Elena Ene, mama lui Alex îl face prin intermediul Fundației Ringier România, către toți oamenii cu suflet către care i se îndreaptă toate mulțumirile pentru ajutorul oferit în toți acești ani de când băiatul ei aflat în suferință este în programul de sprijin al fundației.

Cei care doresc să îl ajute pe Alex o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ALEX» sau folosind următoarele conturi ale Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177 – EURO

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

Recomandări ROMÂNIA BUGETARĂ SECRETĂ. Misteriosul Directorat pentru Securitate Cibernetică a angajat o persoană incompatibilă pentru funcții publice până în 2025. „Nu putem oferi informații fără acceptul persoanei în cauză”

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținut la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDAȚIA RINGIER îi sprijină de 8 ani la rubrica AJUTĂ COPIII







Urmărește-ne pe Google News