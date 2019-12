De Mihai Niculescu,

Cumpănașu și-a făcut cunoscut demersul său pe contul de Facebook, instrumentul folosit aproape exclusiv de către acesta în campania electorală. „NE PASĂ DE COPIII NOȘTRI” este titulatura sub care a scris mesajul Alexandru Cumpănașu.

„NE PASA DE COPIII NOSTRI! Vorbele goale ale politicienilor si unor ong-uri nu au nici o valoare! De aceea, cu privire la cazul celor peste 10000 de copii si nu numai traficati in dosarul Tandarei pentru cersetorie si prostitutie in cate au fost achitati 25 interlopi am luat urmatoarele decizii:

1. Voi depune plângere penala la SIIJ fata de procurorii care au anchetat acest caz

2. Voi depune plângere la CSM față de procurorul-sef al PT Ialomița dar și față de toți procurorii din Ialomița care au acoperit interlopii

3. Solicit Procurorului General dispunerea unui control tematic pe fond la PT Ialomita care să verifice toate actele efectuate în dosar începând cu anul 2002.

4. Solicit Ministrului Afacerilor Interne să dispună un control urgent la toate unitățile aparținând MAI din Ialomița și implicarea acestora în dosar: IPJ, DIPI, BCCO, DGA. Prezentarea publica a rezultatelor

5. Plângere la DNA fata de procurorii și politiștii implicați în dosar pentru posibile acte de corupție pentru acoperirea clanurilor interlope

P.S.: Aduc aminte SIIJ că încă aștept un răspuns cu privire la procuroarea care a smuls-o pe Sorina dar și cu privire la alte plângeri.

#112vreausatraiesc

#oromanieputernicasimoderna

#oromaniefaraviolenta

#oromaniefaraclanuri”

După mai bine de nouă ani de procese întârziate, cei 25 de oameni acuzați că au traficat aproape 200 de copii din Țăndărei în Marea Britanie au fost achitați. Judecatorul Daniel Ursulescu, de la Curtea de Apel Târgu Mureș, a dispus achitarea în temeiul art. 16 alin 1 lit.a din Codul de Procedură Penală – „fapta nu exista”.

Mai mult, inculpații vor cere daune la CEDO pentru lunile în care au stat în arest preventiv și pentru cheltuielile de judecata, a declarat avocata Lorena Maria Cretescu.

