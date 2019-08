De Mihai Niculescu,

Alexandru Cumpănașu a făcut aceste dezvăluiri vineri, pe contul său de Facebook, explicând că faptele s-au petrecut acum mai mult de cinci zile.

„Dragi prieteni, de 5 zile am colaborat personal cu procurorii si serviciile de informatii pt organizarea unui flagrant in cazul unei persoane care a sunat la mama Alexandrei cerand bani pt eliberarea Alexandrei si Luizei!!! Chiar daca speranta a fost mica totusi am sperat”, a scris acesta.

Alexandru Cumpănașu a precizat că persoana care a afirmat că deține fetele a fost prinsă și audiată de autorități.



„Din pacate este o pista falsa dar eu sper sa plateasca cu puscaria pt modul in care s-a jucat cu sentimentele familiei si sperantele tuturor!!!! Va rog sa nu difuzati vocea mamei Alexandrei!”, a mai scris Cumpănașu.

În acest timp, autoritățile au ridicat astăzi mașina lui Gheorghe Dincă, bărbatul care a afirmat că le-a răpit și ucis pe cele două tinere în vârstă de 15 și 18 ani. Cercetările în locuința monstrului din Caracal continuă de mai bine de două săptămâni.