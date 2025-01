Alexandru Palii, investitorul imobiliar conectat la firmele oligarhilor ruși care au devalizat bănci, fonduri de pensii și UPET Târgoviște

Dezvoltare imobiliară pe proiectul rușilor

Basarabeanul Alexandru Palii este un cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași. Prin firma Lastor Invest Corp SRL, la care este unic acționar, el a construit complexul rezidențial River’s Tower din zona Tudor Vladimirescu – Grădinari.

Proiectul, o afacere de zeci de milioane de euro, este format din patru blocuri-turn care conțin peste 500 de apartamente.

Complexul rezidențial din zona Grădinari. Foto: ziaruldeiasi.ro

Apoi, Palii a mai pus mâna pe încă un teren aflat chiar lângă blocurile deja construite, cumpărând drepturile litigioase. Iar acum mai bine de un an a câștigat procesul prin care a fost împroprietărit de drept.

L-am întrebat pe Alexandru Palii dacă are de gând să construiască ceva și pe acest teren. „Nu construiesc nimic. Deocamdată perioada este incertă. Este un proiect imobiliar care s-a dezvoltat deja. Sunt niște blocuri în picioare care sunt locuite, totul este OK. Unu la mână, nu știu cine sunteți dumneavoastră. Doi la mână, este o chestiune privată. Nu înțeleg de ce vă concentrați așa pe mine. Eu vă întreb pe dumneavoastră ce faceți?”.

Alexandru Palii. Foto: ziaruldeiasi.ro

Dar istoria blocurilor de locuințe construite de Palii este mult mai interesantă și întortocheată. Dezvoltatorul Alexandru Palii a intrat pe piața imobiliarelor din Iași când a preluat, prin firma sa Lastor Invest Corp SRL, un proiect, denumit inițial Renaissance, de la Macony Trade House SRL, aflată în insolvență.

Macony Trade House SRL a fost înființată în anul 2006 și a avut ca unic asociat Combinatul de Materiale de Construcţie Macon SA din Chișinău. Fabrică de cărămidă cu tradiție din Republica Moldova, Macon SA este deținută de rusul Sergey Glukhov prin firma sa Alvico din Rusia (producătoare de materiale de construcții) și offshore-ul din Belize Lastor Invest Corp. (de remarcat denumirea identică cu firma lui Palii).

În 2008, Macon SA din Chișinău își cesionează părțile din Macony Trade House către Sergey Glukhov și un alt rus, Sergey Magidov.

Deși nicio firmă de-a lui Glukhov, din România sau din Rusia, nu o ducea strălucit, după cooptarea lui Magidov în afacere, Macony Trade House din Iași este finanțată de Lastor Invest Corp. din Belize pentru a putea construi proiectul imobiliar.

„Valoarea totală menţionată în contractele de credit fiind de 12.000.000 de euro cu o dobândă de 7%. În data de 24.06.2011, SC Macony Trade House SRL a încheiat cu SC Lastor Invest Corp. Belize contractul de garanţie reală imobiliară autentificat (…) pentru suma de 3.200.000 de euro, cu garanţia reală imobiliară asupra terenului în suprafaţă de 12.030 mp situat în Iaşi, str. Mihai Vodă”, se spune într-un document al ANAF Iași.

La începutul lui 2014, Alexandru Palii fondează Lastor Invest Corp SRL, firmă cu aceeași denumire ca offshore-ul din Belize al rusului Glukhov.

După doar câteva luni, firma lui Palii a cumpărat de la Macony Trade House terenul cu o suprafață de 12.030 mp „pe care se aflau construcţii în curs de edificare, împreună cu toate avizele, proiectele şi studiile obţinute de SC Macony Trade House SRL pentru acest teren”.

Apoi, offshore-ul din Belize încheie cu firma ieșeană a lui Palii care îi poartă numele un contract „de cesiune de creanţă prin care prima cesionează cu titlu oneros toate drepturile pe care le deţine în legătură cu creanţa garantată în cuantum de 3.200.000 de euro, respectiv dreptul de ipotecă (…) asupra terenului în suprafaţă de 12.030 mp situat în Iaşi, str. Mihai Vodă. Conform contractului de adjudecare, SC Lastor Invest Corp SRL, jud. Iaşi, în calitate de creditor înscris în tabelul de creanţe privind debitorul SC Macony Trade House SRL cu o creanţă garantată (…), şi-a adjudecat, în cadrul licitaţiei cu strigare organizate de lichidator, bunul imobil format din teren şi construcţii în curs de execuţie situat în Iaşi, str. Mihai Vodă, nr. 3-5-7, în contul creanţei garantate”.

Și așa a devenit Palii dezvoltator imobiliar.

Întrebat despre această tranzacție cu Macony Trade House, Palii a spus că a luat, de fapt, întreaga firmă. „Nu este nimic interesant. Dar deja sunt obișnuit. M-au mai sunat ca dumneavoastră. Am fost etichetat în tot felul și am aflat multe lucruri interesante despre mine de care nu bănuiam. Probabil că o să mai aflu”.

Alexandru Palii nu a vrut să destăinuie nici dacă Lastor Invest Corp. din Belize este într-adevăr firma lui Glukhov. „Trebuie să vă documentați. Eu nu pot să răspund la întrebările astea. Și dacă firma mea se cheamă la fel cu cea din Belize, eu ce să fac? Asta e. Nu înțeleg unde vreți să ajungeți? Eu vă spun că e loc gol. Sunt destule servicii și persoane care s-au interesat mult mai bine decât dumneavoastră. Noi, efectiv, ne căutăm doar de treabă”.

Palii nu a vrut să vorbească nici despre cum l-a cunoscut pe Sergey Glukhov. „Iarăși nu poate dormi cineva liniștit și tot caută despre cei ce fac investiții în această țară. Dar dumneavoastră cum ați făcut cunoștință cu prietenii dumneavoastră?”.

Până să-i fie mutat sediul social la adresa noilor imobile din strada Mihai Vodă, Lastor Invest Corp SRL funcționa în comuna Lețcani, județul Iași, în curtea fabricii Elkas Home SRL, deținută de rusul Sergey Glukhov. De altfel, Palii este și administrator la firma rusului.

Cine este Sergey Magidov, cunoscut ca „bancherul din umbră”

În Rusia, Sergey Magidov, cel cooptat de Glukhov în Macony Trade House, care a demarat afacerea imobiliară din Iași, este cunoscut drept bancherul din umbră.

Sergey Magidov a fost director și asociat în mai multe bănci private rusești controlate de oligarhul Anatoly Motylev.

Motylev, care s-a mutat între timp la Londra, a fost acuzat că a devalizat cinci bănci și șapte fonduri private de pensii și a fost declarat în faliment în Rusia în 2018 și în Anglia în 2020 și dat în urmărire internațională.

Anatoly Motylev

Acum, judecătorii Curții de Apel din Londra dezbat dacă recuperarea banilor de la Motylev de către Banca Centrală a Rusiei (la care sunt datoare băncile falimentate de oligarh) nu cumva se intersectează cu sancțiunile internaționale împotriva Rusiei.

Adică, având în vedere că Putin și guvernatorul Băncii Centrale a Federației Ruse, Elvira Sahipzadovna Nabiullina, sunt supuși sancțiunilor, în calitatea lor de persoane care exercită controlul asupra instituției bancare, nu atrag sancțiuni și asupra banilor ce trebuie recuperați de la Motylev.

Asociat cu un fost FSB-ist

Pe lângă afacerile financiare, Sergey Magidov este și un împătimit vânător. El este membru și sponsor al Clubului Vânătorilor de Munte din Rusia, organizație care promovează vânătoarea sportivă.

Fondatorul clubului vânătoresc este bunul său prieten Eduard Bendersky, fost luptător în trupele special Vympel (trupele de elită ale FSB). Alături de Magidov, din club mai fac parte numeroși oameni de afaceri, politicieni și membri ai guvernului rus. Probabil așa se explică cum primește asociația autorizații de a vâna chiar și specii ocrotite de lege.

Eduard Bendersky

Bendersky, un înfocat susținător și un apropiat al multor membri de seamă ai partidului lui Putin, Rusia Unită, este fondatorul unei companii private de securitate denumită tot Vympel – A, ca și trupele speciale ale FSB. Firma face parte din rețeaua dezvoltată de foști lucrători în serviciile secrete rusești ca și Lukom-A (prezentă și în România, iar printre clienții firmei, așa cum Libertatea a mai scris, se află și LukOil).

La această companie sunt angajați mai mulți luptători din cadrul Vympel și ALFA și presa rusă a scris că a desfășurat multe activități ilegale pentru unii șefi din FSB și că este conectată cu lumea interlopă (recuperări, bătăi, răpiri de persoane, asasinate etc.). Media rusească a mai dezvăluit că în spatele afacerii cu firma de securitate sunt, de fapt, șefi ai forțelor speciale ale FSB.

Bendersky este socrul lui Maxim Yakubets, șeful celei mai temute grupări de hackeri ruși, Evil Corp.

Maxim Yakubets

Conform autorităților din SUA și Marea Britanie, Evil Corp, care a semnat mai multe atacuri cibernetice asupra unor servere de peste Ocean, este „cea mai rău intenționată și prolifică organizație criminală cibernetică din lume”.

Potrivit acestora, de-a lungul timpului, Evil Corp a furat sute de milioane de dolari din conturile cetățenilor, iar FBI a pus o recompensă de cinci milioane de dolari pentru informațiile care duc la prinderea șefului grupării, Maxim Yakubets.

Din dragoste pentru vânătoare, Sergey Magidov și Eduard Bendersky au cumpărat, în 2017, pe numele nevestelor, compania rusească Wild Television și au lansat trei canale cu plată dedicate plăcerii lor: Wild, Wild Hunt și Wild Fishing.

În prezent, Magidov mai deține direct la Moscova două firme, Business System Telehouse (la care mai este asociată și soția lui Bendersky) și Capital Invest (afaceri imobiliare).

In vino veritas

În România, Glukhov și Magidov au mai fost asociați și la Crama Ceptura SRL, reprezentați fiind chiar de Marcel Grăjdieru, director al firmei și fost asociat. Între timp, locul lor a fost luat de niște firme offshore.

În 2008, Crama Ceptura era deținută de moldovenii Victor Bostan și Marcel Grăjdieru și rușii Sergey Magidov, Sergey Glukhov și Dimitry Smirnov (Glukhov și Smirnov mai dețin și firma Hayberry Limited din Londra). Aceștia și-au cesionat toate părțile sociale către offshore-ul cipriot Bostavan Wineries Limited, care a devenit astfel acționar unic.

Sergey Magidov

Bostavan Wineries Limited a fost înființată în 2007 de Victor Bostan și Detroit Investments Limited (tot din Cipru) și și-a schimbat de mai multe ori denumirea. Acum, compania cipriotă se numește Purcari Wineries Public Limited.

Același grup care controlează Crama Ceptura este prezent și în Republica Moldova la Vinăria Purcari și la Vinăria Bostavan (în Găgăuzia).

Despre Sergey Magidov, Alexandru Palii a zis că nu știe nimic. „Treaba lui. Știu eu ce a făcut Sergey Magidov? Eu am avut un alt Sergey Magidov coleg de facultate. Ceea ce face sau a făcut domnul Magidov în Moscova eu nu știu”.

Căpușarea UPET Târgoviște

Revenind la dezvoltatorul imobiliar Alexandru Palii, acesta a mai fost asociat cu ruși și înainte de a se întovărăși cu Glukhov și Magidov.

Palii, originar din Republica Moldova, dar devenit și cetățean român acum vreo 15 ani, apare încă din 2004 în asociere cu cetățeni ruși care au devalizat UPET Târgoviște până au pus-o pe butuci.

În 2001, în urma privatizării, UPET SA Târgoviște (cel mai mare producător românesc de utilaj petrolier și instalații de foraj) este preluat de grupul rusesc OMZ (cel mai mare producător de echipamente pentru minerit, foraje, echipament pentru industria metalurgică și pentru centrale nucleare din Rusia).

Cel care controla pe atunci grupul OMZ era rusul cu origini georgiene Kakha Bendukidze (decedat în 2014). După o tentativă de asasinat asupra sa și îngrijorat de presiunile lui Putin asupra oligarhilor, în anul 2004, Bendukidze vinde compania OMZ către Gazprombank. Ce a mai rămas acum din UPET este controlat de firma Machine Building Concept SRL a moldoveanului Dan Marian.

Kakha Bendukidze

Alexandru Palii a apărut în peisajul afacerilor românești la începutul anilor 2000.

În 2004, el a fondat, împreună cu UPET SA, la Târgoviște, firma UPET Energomecanica SRL, cu obiectul de activitate de fabricare de construcții metalice.

În 2007, Norias Holding Limited, firmă offshore din Grupul OMZ, ia locul UPET SA și devine asociat cu Palii în UPET Energomecanica.

În 2005, când deja UPET era deținută de Gazprombank, Palii devine chiar membru CA, pentru aproape un an, la uzina dâmbovițeană.

Din aceste posturi, Palii s-a intersectat cu personaje importante legate de serviciile secrete rusești și implicate în devalizarea multor uzine românești prin firme-căpușă.

Schema firmelor care au căpușat UPET Târgoviște

Cel mai interesant este Mark Abarshalin, care a fost administrator unic al UPET până la sfârșitul lui 2006. Sub conducerea lui Abarshalin, UPET SA a început să-și vândă activele cele mai valoroase pe nimic.

Abarshalin era atașat comercial al Rusiei la București și a fost și director în banca deschisă de foști KGB-iști la București, Nova Bank.

Pe filiera Ambasadei Federației Ruse, Abarshalin i-a adus în România, printre alții, pe rușii Victor Chumakov și Andrei Khankevitch și bine-cunoscutul moldovean Boris Golovin, specializați în spălarea urmelor devalizărilor săvârșite de concetățenii lor.

De exemplu, Andrei Khankevitch a cumpărat pe nimic de la UPET SA, prin firma Invest Trans-Serv SRL, o clădire de patrimoniu. Palii a fost desemnat apoi să se ocupe de dizolvarea firmei rusului.

În anul 2001, când OMZ cumpăra UPET Târgoviște, la Moscova era înființată firma CJSC Sodeystie Business Consulting (SBK) (intrată în lichidare în 2016).

Acționarii firmei au fost Inter Distribution Company SRL din București (intrată în 2004 în acționariat cu 80%) și bine-cunoscutul Boris Golovin (20%), iar Mark Viktorovichi Abarshalin era director general.

Ruso-moldoveanul Boris Golovin, fost ofițer de informații GRU și venit în România tot pe filiera Reprezentanței Comerciale a Federației Ruse la București, a fost prezent în mai toate marile tunuri rusești din România, inclusiv cele ale companiei Mechel (deținută de oligarhul Igor Zyuzin, care a vândut cinci oțelării cu 230 de lei).

Boris Golovin

În schema fragmentării uzinei târgoviștene apare un alt rus – Victor Chumakov. Cel care, după aceeași schemă ca la Târgoviște, a contribuit și el la spălarea urmelor devalizării a cinci oțelării românești preluate de grupul Mechel.

Legătura lui Palii cu Chumakov apare prin asocierea cu firma Nemo UPET SRL (deținută la început de UPET SA și denumită OMZ Nemo UPET) și la care Palii a fost administrator.

Victor Chumakov

Pare că asocierea lui Alexandru Palii cu acești mafioto-KGB-iști nu este întâmplătoare. Pe internet a circulat lista lui Șandrovschi – lista foştilor agenţi KGB din Republica Moldova, preluată de presa de peste Prut. Între cele 140 de persoane din listă apare şi Alexandru Palii, catalogat drept „informator”, cu numele de cod „Palme”. Încă de la început, Palii a negat ferm aceste acuzații, spunând că totul este o făcătură.

Despre Mark Abarshalin, Palii spune că l-a „cunoscut foarte puțin. Pot spune că am cunoscut jumătate din ministerul de externe al nu știu cărei țări. Tot așa am cunoscut o groază de altă lume”.

Despre UPET Târgoviște, Palii consideră că „lucrurile s-au terminat foarte plăcut. Uzina este bine mersi, funcționează. Scopul nostru a fost să păstrăm uzina. Și am păstrat-o, spre marea dezamăgire a multora. Utilaj Petrolier Târgoviște continuă să funcționeze, produce în continuare instalații de foraj și nu numai. Este destul de activă și chiar face angajări. Eu nu am făcut afaceri la UPET, eu am fost angajat. Nu am fost asociat, am fost angajat”.

Despre UPET Energomecanica, Palii a repetat: „Nu am fost asociat, eu am fost angajat, le încurcați. Dacă o să spuneți prea multe minciuni, o să mă supăr rău. Atunci o să jucăm vreo cinci ani de aici încolo. Dacă aveți bunăvoința să vă documentați bine, atunci poate vom avea o discuție. Am o singură cerință – documentați-vă. Nu să dați trei, patru telefoane și să mă întrebați pe mine. Că eu nu îmi scriu autobiografia. Încercați să creați un fenomen. Vă spun, nu există fenomenul. Marea majoritate care au fost acolo (n.r. – la UPET) au muncit de le-au sărit capacele. Ceva a reușit, altceva nu. Nimic spectaculos nu s-a întâmplat. Dacă lucrurile erau atât de roz, statul român nu trebuia să scoată această uzină la privatizare”.

Palii nu a fost nici despre Victor Chumakov prea vorbăreț. „Că a fost, din întâmplare, pe acolo și Chumakov este alta. Dar nimeni nu a fost angajatul nimănui. La NEMO UPET am fost administrator. Chumakov nu mai avea nicio treabă când am fost eu. Pentru mine, lucrurile care s-au întâmplat acum 20 de ani sunt consumate. Cu atât mai mult cu cât lucrurile au ieșit OK, uzina există. Da, nu putea să mai fie totul cum a fost”.

Fotografii: ziaruldeiasi.ro

